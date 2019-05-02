سياسة
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وزير العدل الأمريكي يرفض المثول أمام الكونغرس حول تحقيق مولر
رفض وزير العدل الأمريكي وليام بار المثول أمام مجلس النواب في الكونغرس لتفسير كيفية تعامله مع تقرير المحقق الخاص روبرت مولر. وأثار رفض وليام بار للمثول أمام الكونغرس غضب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التي اتهمته بتضليل النواب.
وزير العدل الأمريكي يرفض المثول أمام الكونغرس حول تحقيق مولر
وزير العدل الأمريكي وليام بار خضع الأربعاء لجلسة استجواب في مجلس الشيوخ / Reuters
2 مايو 2019

رفض وزير العدل الأمريكي وليام بار رسمياً المثول أمام مجلس النواب في الكونغرس، الخميس، لتفسير كيفية تعامله مع تقرير المحقق الخاص روبرت مولر، حول التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وكان بار خضع، الأربعاء، لجلسة استجواب في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، واتهمه الديموقراطيون خلالها بتبييض التقرير لحماية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

إلا أنه امتنع عن حضور الجلسة أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب، بعدما أعلنت أنها ستُحضر محامين للتحقيق معه عقب جولة استجواب يجريها أعضاء اللجنة.

وأثار غياب بار غضب رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي التي اتهمته بتضليل النواب، وقالت "لقد كذب على الكونغرس" في إشارة إلى شهادة بار تحت القسم أمام أعضاء الكونغرس في أبريل/نيسان الماضي.

وزعم بار في تلك الجلسة، أنه لا يعلم ما إذا كان مولر أيد مذكرته المثيرة للجدل التي لخص فيها تقرير المحقق الخاص، وأنه لا يعلم ما إذا كان أعضاء فريق ترمب قد استاؤوا من المذكرة.

واتضح، الثلاثاء، أنه عندما قال بار ذلك، كانت بحوزته رسالة من مولر بتاريخ 27 مارس/آذار تتحدث عن استياء المحقق الخاص.

وقالت بيلوسي "لو أن أحداً غيره فعل ذلك لاعتُبرت جريمة. لا أحد فوق القانون، لا رئيس الولايات المتحدة ولا وزير العدل".

واستمعت لجنة العدل في مجلس الشيوخ، الأربعاء، لبار للمرة الأولى منذ نشر في 18 أبريل/نيسان التقرير النهائي لمولر الذي برّأ الرئيس دونالد ترمب من شبهات التواطؤ مع موسكو خلال حملة 2016.

وفي تقريره الواقع في 400 صفحة، شرح مولر الضغوط التي مارسها ترمب على التحقيق بما في ذلك محاولة إقالته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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