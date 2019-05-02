قالت وزارة الدفاع الأمريكية في تقرير، الخميس، إن عمليات الجيش الأمريكي قتلت نحو 120 مدنياً، وأصابت 65 آخرين في العراق وسوريا وأفغانستان والصومال العام الماضي، غير أن الأعداد جاءت أقل بكثير مما ذكرته جماعات مراقبة.

وأظهر التقرير السنوي الذي يطلبه الكونغرس انخفاضاً كبيراً بالمقارنة مع مقتل نحو 800 مدني عام 2017، فيما يرجع جزئياً إلى تباطؤ وتيرة العمليات ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وأشار التقرير، الذي يقع في نحو 20 صفحة، ويرصد العمليات العسكرية الجوية والبرية، إلى أن 76 مدنياً قتلوا أثناء العمليات في أفغانستان عام 2018، وقتل 48 في العراق وسوريا كما قتل مدنيان أثناء ضربة في الصومال.

وتابع التقرير أن تقييم البنتاغون يفيد بعدم سقوط قتلى مدنيين في ليبيا أو اليمن، في الوقت الذي جاء فيه عدد القتلى المدنيين في التقرير أقل بكثير من تقديرات جماعات مراقبة.

وكانت كل من منظمة العفو الدولية وجماعة إيرو ورز للمراقبة، قالتا في تقرير نشر أواخر أبريل/نيسان الماضي إن الهجوم المدعوم من الولايات المتحدة لطرد تنظيم داعش الإرهابي من الرقة في سوريا عام 2017 أسفر عن مقتل أكثر من 1600 مدني.

وفي فبراير/شباط الماضي، قالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان إن 1185 مدنياً قتلوا في عمليات نفذتها قوات موالية للحكومة عام 2018.

وقال تقرير البنتاغون إن تباين أعداد القتلى المدنيين في تقديرات الجيش الأمريكي، وتقديرات بعثة الأمم المتحدة يرجع إلى استخدام منهجيات مختلفة.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون كانديس تريش إن هذا هو العام الأول الذي يكون فيه التقرير كاملاً غير سري.

وأضافت "على الرغم من أن سقوط ضحايا مدنيين جزء مأساوي لا يمكن تجنبه من الحرب، لا توجد قوة في التاريخ أكثر التزاماً بالحد من إيذاء المدنيين من الجيش الأمريكي، الذي يطبق بشكل دوري معايير أكثر حماية للمدنيين مما يتطلبه قانون الصراع المسلح".

ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مارس/آذار الماضي، أمراً تنفيذياً ألغى سياسة اتُّبعت في عهد الرئيس السابق باراك أوباما تطالب مسؤولي المخابرات الأمريكية بالإبلاغ عن وقوع قتلى مدنيين في ضربات بطائرات مسيرة خارج مناطق الحرب.