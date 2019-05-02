سياسة
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السراج: وقف إطلاق النار في طرابلس مرتبط بانسحاب "القوة المعتدية"
صرح رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، الخميس، بأن وقف إطلاق النار في طرابلس يجب أن يرتبط بانسحاب القوة المعتدية والعودة من حيث أتت، في إشارة إلى قوات خليفة حفتر التي تشن حملة على العاصمة منذ 4 أبريل/نيسان الماضي.
السراج: وقف إطلاق النار في طرابلس مرتبط بانسحاب "القوة المعتدية"
السراج قال إن أي حديث عن وقف إطلاق النار يجب أن يرتبط بانسحاب القوة المعتدية والعودة من حيث أتت / AFP
2 مايو 2019

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج إن أي حديث عن وقف إطلاق النار يجب أن يرتبط بانسحاب القوة المعتدية والعودة من حيث أتت.

وأوضح السراج، خلال اجتماع مجلس الوزراء في العاصمة الليبية، الخميس، أن "جميع الأطراف الداخلية والخارجية متفقة على أن أي حديث عن وقف إطلاق النار، يجب أن يرتبط بانسحاب القوة المعتدية، والعودة من حيث أتت، بدون ذلك فالحديث يصبح نوعاً من العبث".

وأضاف "بالنسبة للعودة إلى العملية السياسية فإن الوضع قبل 4 أبريل/نيسان يختلف تماماً عن الوضع بعده، هناك متغيرات".

وأردف "نحن لم ندعُ لنسف العملية السياسية، بل كنا أحد أطرافها ونعمل على استمرارها، واستمرار التشاور، لكن هناك من نسفها وتسبب في أضرار كبيرة للنسيج المجتمعي، بالإضافة إلى الأضرار المادية والمعنوية".

وأشار إلى أن "شبابنا يستميتون في الدفاع عن عاصمتهم وعن مشروع الدولة المدنية، وأن الأوضاع على الأرض جيدة".

وكان خليفة حفتر أطلق عملية عسكرية، في 4 أبريل/نيسان الماضي، للسيطرة على العاصمة طرابلس، في خطوة أثارت رفضاً واستنكاراً دوليَّين.

ولم تحقق العملية العسكرية تقدماً حقيقياً على الأرض، ولاقت عدة انتكاسات في بعض المناطق.

وتشهد ليبيا منذ 2011 صراعاً على الشرعية والسلطة يتركز حالياً بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً ومقرها طرابلس، وقوات خليفة حفتر المدعوم سياسياً من البرلمان المنعقد في مدينة طبرق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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