يتصاعد القتال في العاصمة الليبية طرابلس على وقع استمرار رغبة الجنرال المتقاعد خليفة حفتر في انتزاعها من سيطرة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، والتي قررت الدفاع عن شرعيتها.

وبالتزامن، يتفاقم الوضع الإنساني، إذ أعلنت الأمم المتحدة أن تصاعد حدة القتال في العاصمة طرابلس بات يعوق عملياتها الإنسانية، ويؤثر على سلامة العاملين في المجال الصحي، مشيرة إلى أن عدد النازحين تجاوز 45 ألفاً.

ولم تنجح المواقف الدولية المنددة بحملة حفتر على طرابلس والتي بدأت في 4 أبريل/نيسان الماضي، من إيقاف تلك الحملة، على الرغم من تحذير وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبرى حفتر من مواصلة هجومه على العاصمة، والتلويح بالتحرك الدولي إن لم يتراجع.

وطالب فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق، المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم للحيلولة دون "عسكرة الدولة" في ليبيا.

وأدان رئيس الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة فائز السراج ما سمّاه "صمت" حلفائه الدوليين أمام زحف قوات مناوئة نحو العاصمة طرابلس.

موقف أمريكي متناقض

كانت الولايات المتحدة تدعم بالكامل اتفاقية عام 2015 التي أسست الحكومة الوطنية الليبية بوصفها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا.

وفي 7 أبريل/نيسان حثّ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حفتر على وقف هجومه.

وفوجئ الجميع بعدها ببيان في 19 أبريل/نيسان للبيت الأبيض يقول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تحدّث هاتفياً مع خليفة حفتر حول "جهود مكافحة الإرهاب وإحلال السلام".

وجاء في البيان أن ترمب أقرّ بدور حفتر "الجوهري" في "مكافحة الإرهاب"، بالإضافة إلى "تأمين موارد ليبيا النفطية".

وتناقش الجانبان حول تبنّي رؤية مشتركة تضمن انتقال ليبيا إلى "نظام سياسي ديمقراطي مستقر".

سر الارتباك

موقف وزارة الخارجية الأمريكية تحوّل أيضاً من تأييد قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطالب بوقف الأعمال العدائية وإنهاء الهجوم على العاصمة، ليتحول إلى التهديد باستخدام حق النقض ضد القرار نفسه بعد أيام قليلة.

وحسب تقريرلصحيفة الغارديان البريطانية، جاء التغيير المفاجئ عقب اجتماع لترمب مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وإجرائه مكالمة هاتفية مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وهما الداعمان الأبرز لحملة حفتر منذ البداية.

أقنع حليفا البيت الأبيض في القاهرة وأبو ظبي ترمب بالتواصل مع حفتر وإصدار بيان يمتدحه فيه، وذلك حسبما قال مسؤولون ودبلوماسيون سابقون. وحسبماأوردتوكالة بلومبرغ الأمريكية.

وأفاد دبلوماسيون اطلعوا على المحادثات بين ترمب والسيسي والتي تمت على هامش زيارته البيت الأبيض في 9 من أبريل/نيسان، أن الرئيس المصري طلب من نظيره الأمريكي حزمة مطالب كان من ضمنها إظهار الدعم لحفتر، بعد أن صوَّره لترمب بأنه يقود القتال ضد "الإرهاب" في ليبيا.

وهاتف ترمب حفتر في 15 أبريل/نيسان، لكن البيت الأبيض أبقى على سرية المحادثة، حتى شجع محمد بن زايد، ترمب ليعلن تأييده، وفق الوكالة الأمريكية.

وكشف البيت الأبيض بعد ذلك جزءاً من المحادثة بين ترمب وحفتر في 19 أبريل/نيسان، امتدح فيها الرئيس الأمريكي القائدَ العسكري الليبي لـ"دوره العظيم في مكافحة الإرهاب".

وقال مسؤول أمريكي سابق حسبما أورد تقرير صحيفة الغارديان البريطانية "لم يكن لدى وزارة الخارجية معرفة مسبقة بالمحادثة، ولم يكن هناك نقاش حول السياسة، وليس لدى الولايات المتحدة الآن سياسة متسقة حول ليبيا؛ لأنه لم تكن هناك مراجعة للسياسة، بل مجرد سلوك قائم على المعاملات من عائلة ترمب".

وعليه بدأ التحول في الموقف الأمريكي وهددت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة باستخدام حق النقض ضد قرار صاغته المملكة المتحدة وصدر عن مجلس الأمن، يطالب بإنهاء هجوم حفتر ووقف فوري للأعمال العدائية.

وعندما سُئل مجلس الأمن القومي الأمريكي عن السياسة الخارجية للإدارة في ليبيا، أحال الأمر إلى وزارة الخارجية وأصدر بياناً يعرب مجدداً عن تأييد وقف الأعمال العدائية.

حكومة الوفاق تطلب التوضيح

وذكرت صحيفة واشنطنبوست أن الموقف الأمريكي من ليبيا "مرتبك ومُربك"، وقال الكاتب جوش روجين في مقال له بالصحيفة إن "أقل ما يمكن أن يقال هو أن ما تفعله إدارة ترمب هو اختيار سياسة واحدة في ليبيا، وإخبار الجميع بما هي عليه والتمسك بها، وربما سيكون الخيار الأفضل هو دعم الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس والدفاع عنها، والتي كان من المفترض أن ندعمها في المقام الأول وليس دعم أمير الحرب المدعوم من روسيا، والذي يخرق اتفاق السلام"، في إشارة إلى حفتر.

وينقل روجين عن خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، في مقابلة عبر الهاتف قوله إن "الحكومة الليبية المعترف بها دولياً لا تزال لا تجد تفسيراً رسمياً من إدارة ترمب حول سبب الاتصال بينه وبين حفتر".

ويضيف المشري "نعتقد أن هناك عدم وضوح في سياسة الولايات المتحدة، ونحن نبحث عن التوضيح".