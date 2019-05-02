سياسة
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الأمم المتحدة: القتال في طرابلس يعوق المساعدات والنازحون 45 ألفاً
أعلنت الأمم المتحدة أن تصاعد حدة القتال في العاصمة الليبية طرابلس على وقع هجوم اللواء المتقاعد خليفة حفتر بات يعوق عملياتها الإنسانية، ويؤثر على سلامة العاملين في المجال الصحي، مشيرة إلى أن عدد النازحين جراء القتال تجاوز 45 ألفاً.
الأمم المتحدة: القتال في طرابلس يعوق المساعدات والنازحون 45 ألفاً
تعرقل الاشتباكات المسلحة والقصف العشوائي والعبوات الناسفة قدرة الجهات الإنسانية الفاعلة على إجلاء المدنيين  / AA
2 مايو 2019

أعلنت الأمم المتحدة أن تصاعد حدة القتال في العاصمة الليبية طرابلس بات يعوق عملياتها الإنسانية، ويؤثر على سلامة العاملين في المجال الصحي، مشيرة إلى أن عدد النازحين تجاوز 45 ألفاً.

وقال استيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن 4 على الأقل من العاملين في المجال الصحي قتلوا منذ اندلاع القتال، مطلع أبريل/نيسان الماضي، وأصيبت 11 سيارة إسعاف بأضرار أو دُمرت بالكامل.

وأضاف "تعرقل الاشتباكات المسلحة والقصف العشوائي والعبوات الناسفة قدرة الجهات الإنسانية الفاعلة على إجلاء المدنيين وتقديم المساعدات اللازمة، وكذلك قدرة المدنيين على التنقل بحرية إلى مناطق أكثر أمناً".

وأشار دوغريك إلى أن الأمم المتحدة "تواصل تذكير جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، والمتمثلة في الحرص المستمر على تجنّب الإضرار بالمدنيين والبنى التحتية المدنية".

وتشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان المنصرم، هجوماً للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً.

وأثار الهجوم رفضاً واستنكاراً دوليين؛ إذ وجه ضربة لجهود الأمم المتحدة لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط، ويشار إلى أن الهجوم لم يحقق تقدماً كبيراً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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