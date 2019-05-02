شنت مقاتلات إسرائيلية، فجر الخميس، غارات استهدفت موقعاً لحركة حماس شمالي قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الغارات لم تسفر عن أي إصابات، فيما أدت إلى خسائر مادية فحسب.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في تغريدة على تويتر "هاجمت طائرات مقاتلة عدداً من الأهداف في مجمع عسكري تابع لحركة حماس في شمال قطاع غزة".

وزعم أن الغارات تأتي رداً على "إطلاق بالونات مفخخة وحارقة"، على البلدات الإسرائيلية المحيطة بالقطاع، أمس الأربعاء.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت، الأربعاء، أن "بالونات حارقة" أُطلقت من قطاع غزة، وتسببت في إحداث حرائق في حقول إسرائيلية محاذية للقطاع.

وفي قطاع غزة، أكد شهود عيان أن طائرات حربية إسرائيلية شنت عدة غارات على موقع يتبع إحدى الفصائل الفلسطينية، دون أن يعلن عن وقوع إصابات.

وأفاد الشهود لوكالة الأناضول بأنهم سمعوا دوي ثلاثة انفجارات قوية، شمالي قطاع غزة، ترافقت مع تحليق طائرات إسرائيلية.

وقالت إسرائيل، الثلاثاء الماضي، إن حركة الجهاد الإسلامي أطلقت صاروخاً سقط قرب شواطئها؛ وقررت على إثره تقليص مساحة صيد الأسماك في شواطئ قطاع غزة إلى 6 أميال بحرية، بعد نحو شهر على توسعتها إلى 15 ميلاً.

ومنذ أكثر من عام، صعّد الفلسطينيون حراكهم السلمي في وجه الاحتلال، من خلال مسيرات العودة الأسبوعية، ثم بدأ نشطاء في إطلاق ما يعرف بـ"البالونات" الحارقة، وهي بالونات تحمل مواد مشتعلة، سببت أضراراً لأراضٍ زراعية إسرائيلية كثيرة، وخسائر مادية فادحة.