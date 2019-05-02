سياسة
2 دقيقة قراءة
الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على مواقع في قطاع غزة
نفذت مقاتلات إسرائيلية غارات على مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، ولم تسفر عن وقوع أي إصابات. وزعم جيش الاحتلال أن الغارات جاءت رداً على إطلاق "بالونات حارقة" على مناطق إسرائيلية.
الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على مواقع في قطاع غزة
صورة أرشيفية: قصف إسرائيلي على غزة الشهر الماضي / AFP
2 مايو 2019

شنت مقاتلات إسرائيلية، فجر الخميس، غارات استهدفت موقعاً لحركة حماس شمالي قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الغارات لم تسفر عن أي إصابات، فيما أدت إلى خسائر مادية فحسب.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في تغريدة على تويتر "هاجمت طائرات مقاتلة عدداً من الأهداف في مجمع عسكري تابع لحركة حماس في شمال قطاع غزة".

وزعم أن الغارات تأتي رداً على "إطلاق بالونات مفخخة وحارقة"، على البلدات الإسرائيلية المحيطة بالقطاع، أمس الأربعاء.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت، الأربعاء، أن "بالونات حارقة" أُطلقت من قطاع غزة، وتسببت في إحداث حرائق في حقول إسرائيلية محاذية للقطاع.

وفي قطاع غزة، أكد شهود عيان أن طائرات حربية إسرائيلية شنت عدة غارات على موقع يتبع إحدى الفصائل الفلسطينية، دون أن يعلن عن وقوع إصابات.

وأفاد الشهود لوكالة الأناضول بأنهم سمعوا دوي ثلاثة انفجارات قوية، شمالي قطاع غزة، ترافقت مع تحليق طائرات إسرائيلية.

وقالت إسرائيل، الثلاثاء الماضي، إن حركة الجهاد الإسلامي أطلقت صاروخاً سقط قرب شواطئها؛ وقررت على إثره تقليص مساحة صيد الأسماك في شواطئ قطاع غزة إلى 6 أميال بحرية، بعد نحو شهر على توسعتها إلى 15 ميلاً.

ومنذ أكثر من عام، صعّد الفلسطينيون حراكهم السلمي في وجه الاحتلال، من خلال مسيرات العودة الأسبوعية، ثم بدأ نشطاء في إطلاق ما يعرف بـ"البالونات" الحارقة، وهي بالونات تحمل مواد مشتعلة، سببت أضراراً لأراضٍ زراعية إسرائيلية كثيرة، وخسائر مادية فادحة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us