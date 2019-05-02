أعلنت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، الأربعاء، إقالة وزير الدفاع غافين ويليامسون عقب تحقيق حول مصدر تسريب أخبار عن سماحها لشركة هواوي الصينية بتطوير شبكات الجيل الخامس للاتصالات في البلاد.

وقالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية إن "رئيسة الحكومة طلبت هذا المساء من غافين ويليامسون مغادرة الحكومة بعد أن فقدت الثقة في قدرته على تحمل مسؤولياته كوزير دفاع وعضو في الحكومة".

وقالت ماي في رسالة إلى ويليامسون إن التحقيقات "تقدم أدلة قاطعة تشير إلى مسؤوليتك عن الكشف غير المصرح به" لمداولات مجلس الأمن القومي في 23 أبريل/نيسان.

وأضافت "لم يتم تحديد أي رواية أخرى للأحداث يعتد بها لشرح هذا التسريب".

وهزت الأخبار حول نية ماي السماح لشركة هواوي بتطوير شبكات الجيل الخامس، الحكومة البريطانية التي تعاني من تصدعات.

على صعيد آخر نفى غافين ويليامسون، وزير الدفاع البريطاني المُقال تسريبه معلومات أمنية، وأي تورط في التسريب من اجتماع حكومي سري بشأن شركة الاتصالات الصينية هواوي.

وفي منشور على حسابه على تويتر، قال ويليامسون إنه واثق في أن تحقيقاً رسمياً ودقيقاً سيبرؤه. وأضاف أنه يقدر منحه فرصة للاستقالة "لكن الاستقالة كانت ستمنح لإعلان أنني، والموظفين، والمستشارين العسكريين أو العاملين معي، نتحمل المسؤولية، وهذا ليس الواقع".

ويحضر نقاشات مجلس الأمن القومي فقط الوزراء والمسؤولون الأمنيون الذين يوقعون أولاً على قانون الالتزام بالسرية الرسمي الذي يفرض عليهم الإبقاء على سرية المحادثات أو مواجهة خطر المساءلة القانونية.

وذكرت الصحافة البريطانية أن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مارك سيدويل، وهو أرفع موظف في البلاد، أعطى الذين حضروا الاجتماع إنذاراً نهائياً لنفي مسؤوليتهم عن التسريب.

جدير بالذكر أن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن رئيسة الوزراء ماي وافقت على منح الإذن ببناء عناصر "غير أساسية" للجيل الأحدث لشبكة الاتصالات.

وتعارض الولايات المتحدة بشكل مطلق التعاون مع هواوي بسبب التزام الشركة بموجب القانون الصيني بمساعدة حكومتها على جمع المعلومات الاستخبارية أو تقديم خدمات أمنية أخرى عندما يطلب منها ذلك.