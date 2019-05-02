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الجيش الجزائري يقول إن الحوار هو المنهج الوحيد للخروج من الأزمة، وقطر تعد تشديد العقوبات على إيران مضراً بالدول المستهلكة للنفط.

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قايد صالح: الحوار هو المنهج الوحيد للخروج من الأزمة

قال قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الأربعاء، إن الحوار البنّاء هو المنهج الوحيد للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، مشيداً باستجابة شخصيات وأحزاب لانتهاج مبدأ الحوار. [TRT عربي]

وأضاف في كلمة خلال زيارته للمنطقة العسكرية الخامسة، أن هناك "بعض الأطراف ترفض كل المبادرات المقترحة وتعمل على زرع النعرات والدسائس، بما يخدم مصالحها الضيقة ومصالح من يقف وراءها". [الأناضول]

وحذّر من "الوقوع في فخ تعكير صفو المسيرات السلمية، وتغيير مسارها من خلال تلغيمها بتصرفات تُكنّ العداء للوطن وتساوم على الوحدة الترابية للجزائر، واستغلالها لتعريض الأمن القومي للبلاد ووحدتها الوطنية للخطر". [TRT عربي]

قطر: العقوبات على إيران تضر الدول المستهلكة للنفط

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأربعاء، إن قرار الولايات المتحدة عدم تمديد الإعفاء من العقوبات المتعلقة بصادرات النفط الإيرانية، سيلحق الضرر بالدول التي تعتمد على تلك الإمدادات. [رويترز]

وقال الوزير القطري خلال مؤتمر صحفي في الدوحة إنه ينبغي عدم تمديد العقوبات، وأضاف "بالنسبة لنا في دولة قطر، نحن لا نرى أن العقوبات الأحادية الجانب تسفر عن نتائج إيجابية لحل الأزمات، وإنما نرى أن حل الأزمات يجب أن يكون من خلال الحوار". [رويترز]