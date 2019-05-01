سياسة
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إقالة وزير الدفاع البريطاني على خلفية تسريب عن شركة هواوي
أقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وزير الدفاع غافين وليامسون من منصبه، على خلفية تسريبه معلومات عن شركة هواوي الصينية للاتصالات. وقالت ماي إنها "فقدت الثقة في قدرته على الخدمة"، وإن وزيرة التنمية الدولية بيني موردونت ستحل مكانه في المنصب.
إقالة وزير الدفاع البريطاني على خلفية تسريب عن شركة هواوي
ظل وليامسون في منصب وزير الدفاع منذ 2017 / Reuters
1 مايو 2019

أعلن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الأربعاء، إقالة وزير الدفاع غافين وليامسون على خلفية تسريب معلومات عن شركة هواوي الصينية للاتصالات.

وقال مكتب ماي في بيان "جاء قرار رئيسة الوزراء بسبب سلوكه فيما يتعلق بتحقيق في ظروف الكشف غير المصرح به عن معلومات من اجتماع لمجلس الأمن القومي".

وجاء في البيان أن رئيسة الوزراء "فقدت الثقة في قدرته على الخدمة"، وأن وزيرة التنمية الدولية بيني موردونت ستحل مكانه في المنصب".

واتُّهم وليامسون بتسريب معلومات تم تداولها في اجتماع لمجلس الأمن القومي للصحافة، عن خطة حكومية تقضي بالسماح لشركة هواوي بلعب دور محدود لمساعدة بريطانيا في بناء شبكة اتصالات من الجيل الخامس.

ونفى وليامسون، الذي ظل في منصب وزير الدفاع منذ 2017، التهمة قائلاً إنه لم يكن مصدر التسريب وأن ماي لم تقدم أدلة كافية على ذلك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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