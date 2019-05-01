سياسة
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متحدث الرئاسة التركية يبحث تطورات الأوضاع في سوريا مع المبعوث الأمريكي
تناول الوفدان التركي والأمريكي تطورات الأوضاع في سوريا، وتباحثا الملفات الأمنية ومكافحة الإرهاب، وكيفية الحفاظ على اتفاق إدلب وتطبيق خارطة طريق منبج، في إطار إيجاد حل سياسي للحفاظ على وحدة الأراضي السورية.
متحدث الرئاسة التركية يبحث تطورات الأوضاع في سوريا مع المبعوث الأمريكي
المتحدث باسم الرئاسة التركية والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا يبحثان مستجدات الملف السوري / AA
1 مايو 2019

بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الأربعاء، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري مستجدات الأوضاع في الملف السوري، خلال لقائهما في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة، التي يزورها جيفري برفقة وفد من مسؤولي الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقاً للمعلومات من مصادر في الرئاسة التركية، فإن قالن وجيفري ترأّسا اجتماعاً لوفدي البلدين، وتناولا التطورات الأخيرة في الملف السوري بما يتعلق بالأمن ومكافحة الإرهاب.

وأوضحت المصادر الرئاسية أن الوفد التركي أكد خلال الاجتماع أولويات الأمن القومي للبلاد.

وتناول الوفدان ملف مكافحة الإرهاب في شرق الفرات وعموم سوريا، بما في ذلك داعش وتنظيم PKK/YPG الإرهابي، بالإضافة إلى تنظيم PYD الإرهابي.

كما بحثا كيفية تطبيق خارطة الطريق حول منبج والحفاظ على اتفاق إدلب وإيجاد حل سياسي للأزمة في إطار الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

وأشار المجتمعون إلى أنه سيتم إنهاء المخاوف الأمنية لتركيا عبر المنطقة الآمنة المزمع إقامتها في سوريا، وسيتم تطهير تلك المنطقة من كل التنظيمات الإرهابية، مشددين على أهمية التعاون المشترك بين الطرفين استناداً إلى الشفافية والثقة.

مصدر:AA
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