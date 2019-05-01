سياسة
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بومبيو: التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا وارد إذا تطلّب الأمر
صرح وزير الخارجية الأمريكية بأن بلاده لا تستبعد أن تتدخل عسكرياً في فنزويلا، وقال إن ذلك "وارد إذا تطلّب الأمر". يأتي ذلك بعد يوم من إعلان الحكومة الفنزويلية إفشال محاولة انقلاب نفّذتها مجموعة صغيرة من العسكريين مرتبطة بالمعارضة.
بومبيو: التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا وارد إذا تطلّب الأمر
بومبيو: ترمب واضح للغاية وثابت على مبدئه والعمل العسكري وارد / Reuters
1 مايو 2019

قال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، الأربعاء، إن التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا "وارد إذا تطلّب الأمر".

وصرّح بومبيو لشبكة فوكس بأن "ترمب واضح للغاية وثابت على مبدئه. العمل العسكري وارد. هذا ما ستفعله الولايات المتحدة إذا تطلّب الأمر".

ويأتي تصريح بومبيو بعد يوم من إعلان الحكومة الفنزويلية، الثلاثاء، محاولة انقلاب نفذتها مجموعة صغيرة من العسكريين مرتبطة بالمعارضة، قبل أن تعلن في وقت لاحق إفشالها.

وظهر زعيم المعارضة الحالي خوان غوايدو، بالتزامن مع محاولة الانقلاب، في مقطع مصور محاطاً بجنود مدججين بالسلاح، وإلى جانبه زعيم المعارضة السابق ليوبولدو لوبيز، عند قاعدة جوية في العاصمة كاراكاس.

وتشهد فنزويلا توتراً منذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد أن أعلن غوايدو أحقيته في تولّي الرئاسة مؤقتاً بدلاً من الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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