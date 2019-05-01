قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، بهدم منزل يعود لعائلة فلسطينية، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وداهمت قوة عسكرية إسرائيلية قرية الديرات، بمحافظة الخليل، وبدأت بهدم منزل بدعوى البناء بدون ترخيص، فيما قامت جرافات عسكرية بعملية هدم المنزل دون السماح لمالكه بإخراج ممتلكاته منه.

وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من البناء في مناطق الضفة الغربية المصنفة ضمن المنطقة "ج"، التي تتبع سيطرتها إدارياً وأمنياً.

وبموجب اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج"، وتمثل الأخيرة نسبة 61% من مساحة الضفة الغربية.