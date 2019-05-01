سياسة
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"روكيتسان" التركية تكشف عن قذيفة دبابات محلية
كشفت شركة "روكيتسان" التركية للصناعات الدفاعية عن قذيفة جديدة موجهة بالليزر، في معرض الصناعات الدفاعية الدولي "آيدف" بمدينة إسطنبول التركية.
"روكيتسان" التركية تكشف عن قذيفة دبابات محلية
شركة "روكيتسان" التركية تكشف عن قذيفة جديدة موجهة بالليزر / AA
1 مايو 2019

كشفت شركة "روكيتسان" التركية للصناعات الدفاعية، لأول مرة عن قذيفة دبابات جديدة محلية الصنع، طوّرتها بفضل خبرتها في الصواريخ وتقنيات التوجيه.

وتعرض "روكيتسان" قذيفتها التي تحمل اسم "طانوك"، خلال معرض الصناعات الدفاعية الدولي "آيدف" الذي افتُتح، الثلاثاء، بمدينة إسطنبول التركية ويستمر على مدار 4 أيام.

القذيفة الجديدة الموجهة بالليزر، جرى تطويرها كبديل عن ذخائر المدفعيات التقليدية المستخدمة في الدبابات، وذلك في إطار تلبية الشركة لاحتياجات القوات المسلحة التركية من ذخيرة المدفعية المضادة للدبابات الموجهة بالليزر.

وتتسم "طانوك" بقطر 120 ملم، وطول 984 ملم، ووزن خفيف 11 كغم، وتتميز بقدرتها الفائقة على ضرب الأهداف المتحركة وليس فقط الثابتة، وتتراوح بين 1 و6 كيلومترات، فضلًا عن رأس حربي خارق للدروع.

ومن المتوقع أن تحظى القذيفة باهتمام كبير على الصعيد العسكري، وأن تكون واحدة من أكثر أسلحة الشركة المرغوبة.

مصدر:AA
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