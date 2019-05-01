قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، إن "الفصل العنصري والإبادة الجماعية التي ارتكبت ضد الإنسانية من قبل دولة إرهابية تسمى إسرائيل، لن تنتهي إلا بانتهاء الاحتلال".

وأضاف خلال مشاركته الأربعاء، في مؤتمر الشرق الشبابي الذي يعقد نسخته الخامسة في العاصمة الماليزية كوالالمبور، "بعد غزو الولايات المتحدة الأمريكية للعراق عاشت المنطقة حالة من عدم الاستقرار".

واعتبر أن حالة عدم الاستقرار هذه التي تعيشها الآن دول اليمن وسوريا وفلسطين، "تحولت إلى مأساة يعاني منها العالم بأسره".

وكان رئيس الوزراء الماليزي انتقد السياسات الإسرائيلية عدة مرات منذ فوزه بمنصبه منذ نحو عام، إذ قال مؤخراً إن "الإسرائيليين أكثر إرهاباً من غيرهم"، وذلك في تعليقه على القصف الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وفي وقت سابق شنّ مهاتير محمد هجوماً على إسرائيل، واصفاً إياها بأنها "دولة لصوص".

وقال إن "إسرائيل لا تلتزم القوانين الدولية، وتواصل أنشطة الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية".