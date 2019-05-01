سياسة
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تمرين عسكري مشترك بين سلاح الحدود القطري والقوات التركية
بهدف التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين، أجرت القوات التركية المتمركزة في العاصمة القطرية الدوحة، تمريناً مشتركاً مع سلاح الحدود الأميري القطري.
تمرين عسكري مشترك بين سلاح الحدود القطري والقوات التركية
التمرين يأتي في نطاق التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين / AA
1 مايو 2019

أجرت القوات التركية المتمركزة في العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء، تمريناً مشتركاً مع سلاح الحدود الأميري القطري.

وأشارت وزارة الدفاع القطرية في بيان إلى أنّ التمرين "يهدف إلى تدريب القادة والمرؤوسين، والتعامل مع العمليات العسكرية بأنواعها، ورفع كفاءتهم العملية خلال برامج التدريب المستمرة".

وقالت إن "التمرين يأتي في نطاق التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين".

وأوضحت أنه يأتي ضمن خطة مدروسة بعناية من أجل تنفيذه بدقة وفق الخطط التي تم وضعها لتحقيق أهداف التمرين، حيث يتم الإعداد والتجهيز له على مدار الشهرين الماضيين.

وأضافت أن "القيادات المختلفة بالقوات المسلحة القطرية، تحرص بشكل مستمر على تنفيذ تمارين مشتركة مع نظائرها من القوات المسلحة الحليفة، ضمن مساعيها لرفع الكفاءات العسكرية والعملية بمختلف أنواعها".

ونشرت تركيا قوات برية في ثكنة "طارق بن زياد" بقطر، في إطار اتفاقية وقعت بين الجانبين في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2014.

وأجرى البلدان عدة مناورات وتمرينات عسكرية مشتركة في العامين الأخيرين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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