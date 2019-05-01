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الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يؤكد ولاء قادة الجيش الكامل للحكومة الشرعية، وإدارة ترمب تسعى لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً أجنبياً.

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مادورو يؤكد ولاء قادة الجيش الكامل للحكومة الشرعية

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الثلاثاء، إن قادة الجيش الفنزويلي أظهروا "ولاءهم الكامل" له، بعد حركة تمرد من مجموعة من العسكريين ودعمهم لزعيم المعارضة خوان غوايدو. [TRT عربي]

وكتب مادورو في تغريدة له على تويتر "أعصاب من حديد! لقد تحدثت مع قادة جميع مناطق الدفاع ومناطق العمليات، الذين أعربوا عن ولائهم الكامل للشعب والدستور والوطن"، مضيفاً "أدعو للتعبئة الشعبية القصوى لضمان انتصار السلام، وسننتصر". [Twitter]

وكان زعيم المعارضة الفنزويلي خوان غوايدو دعا، الثلاثاء، لانتفاضة عسكرية ضد الرئيس نيكولاس مادورو، بينما تبادلت فصائل مسلحة إطلاق النار خارج قاعدة جوية في كراكاس. [رويترز]

البيت الأبيض: واشنطن تسعى لتصنيف الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً

قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعمل على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً أجنبياً، وهو ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات على أقدم جماعة إسلامية في مصر. [رويترز]

وقالت المسؤولة الإعلامية بالبيت الأبيض سارة ساندرز في رسالة بالبريد الإلكتروني إن "الرئيس تشاور مع فريقه للأمن القومي وزعماء بالمنطقة يشاركونه القلق، وهذا التصنيف يأخذ طريقه عبر الإجراءات الداخلية". [رويترز]

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن "هذه الخطوة تحمل في طياتها عقوبات اقتصادية وتقييدات سفر واسعة النطاق على الشركات والأفراد الذين يتعاملون مع الجماعة المستهدفة". [New York Times]