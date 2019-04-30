أفادت سفارة أنقرة لدى الرياض، اليوم الثلاثاء، بأن تركيا وجهة سفر آمنة لملايين السياح من أرجاء العالم، معبّرة عن سعادتها باستضافة المواطنين السعوديين.

جاء ذلك في بيان للسفارة، تعقيباً على أخبار غير صحيحة ومزيفة، تداولتها وسائل إعلام ومنصات تواصل اجتماعي؛ تزعم تعرُّض مواطنين خليجيين للاختطاف أو الاعتداء في تركيا، وانتشار وسم "تركيا غير آمنة للسفر" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد البيان أن تلك الأخبار "باطلة ولا صحة لها ولا تستند إلى معلومة أو أدلة ملموسة، وعبارة عن إعلانات مغرضة لتضليل الرأي العام".

وشددت السفارة على جاهزيتها لتقديم كامل المساعدة والدعم لأي طلب يرِد من الأشقاء في المملكة.

وأضافت أن البلاد وجهة سفر مفضلة للملايين من أرجاء العالم كل عام، لما تتمتع به من تنوع جغرافي وثقافي ومميزات اقتصادية واجتماعية.

وأشارت إلى أن عدد السياح الأجانب ارتفع بنسبة 6.1% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بواقع نحو 5.5 مليون سائح، بينهم 75 ألفاً و266 سعودياً.

وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة في عدد السياح الذين يتوجهون لقضاء إجازاتهم في تركيا للعام 2018، بحسب مديرية الثقافة والسياحة في مدينة إسطنبول.