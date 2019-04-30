سياسة
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أنقرة تدين محاولة الانقلاب في فنزويلا وتؤكد دعمها الشرعية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تدين محاولة الانقلاب في فنزويلا على الرئيس نيكولاس مادورو. من جانبه أعرب وزير الخارجية التركي عن رفض بلاده محاولات تغيير الحكومة الشرعية في فنزويلا بطرق غير ديمقراطية.
أنقرة تدين محاولة الانقلاب في فنزويلا وتؤكد دعمها الشرعية
تركيا تدين محاولة الانقلاب في فنزويلا / AA
30 أبريل 2019

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، محاولة الانقلاب في فنزويلا على الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال الرئيس التركي عبر حسابه في تويتر "بوصفنا دولة كافحت الانقلابات وعانت من عواقبها السلبية ندين محاولة الانقلاب في فنزويلا".

وأضاف أردوغان "يجب أن يعلم أولئك الذين يحاولون تعيين حاكم استعماري ما بعد الحداثة في فنزويلا، أن كيفية إدارة بلد ما تحدَّد من خلال انتخابات ديمقراطية فقط".

من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، وقوف بلاده إلى جانب الشعب الفنزويلي دائماً، ومعارضتها محاولات تغيير الحكومات الشرعية بطرق غير ديمقراطية.

وفي تغريدة له على تويتر، أعرب جاوش أوغلو عن قلق بلاده "إزاء الأنباء الواردة حول وجود بعض المحاولات ضد النظام الدستوري في فنزويلا".

وقال "نؤيد حل المشاكل عن طريق الحوار في فنزويلا ونقف إلى جانب الشعب الفنزويلي دائماً"، وأضاف "نعارض محاولات تغيير الحكومات الشرعية بطرق غير ديمقراطية".

وفي وقت سابق الثلاثاء، ظهر زعيم المعارضة خوان غوايدو في مقطع مصور إلى جانب جنود مدججين بالسلاح، يدعو الفنزويليين للنزول للشوارع والإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

وكان إلى جوار غوايدو القيادي الكبير بالمعارضة ليوبولدو لوبيز، عند قاعدة جوية بكاراكاس.

وعقب ذلك، أعلن نائب مادورو وزير الاتصال والإعلام خورخي رودريغيز أن مجموعة صغيرة من العسكريين مرتبطة بالمعارضة تحاول تنفيذ انقلاب، مؤكداً أن الجهود متواصلة لإحباط هذه المحاولة.

وتشهد فنزويلا توتراً منذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي، إثر ادعاء خوان غوايدو، رئيس البرلمان وزعيم المعارضة، حقه في تولي الرئاسة مؤقتاً، إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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