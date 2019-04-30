صدق الرئيس الإيراني حسن روحاني على مشروع قانون، الثلاثاء، يعد جميع القوات العسكرية الأمريكية وقواعدها في الشرق الأوسط "إرهابية"، كما يعد الحكومة الأمريكية "راعية للإرهاب".

وجاء مشروع القانون الذي صدق عليه مجلس الشورى الإيراني، ومجلس صيانة الدستور الأسبوع الماضي، كرد على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية أجنبية".

وكان البرلمان الإيراني شرع في إعداد مشروع القانون في أوائل الشهر الجاري بعد تناقل وسائل إعلام أمريكية عزم ترمب تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية.

وأعلنت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن روحاني وجّه تعليمات لوزارة الاستخبارات ووزارة الخارجية والقوات المسلحة والمجلس الأعلى للأمن القومي، بتنفيذ قانون الرد بالمثل علي القرار الأمريكي ضد الحرس الثوري، بموجب المادة 123 من دستور الجمهورية الإيرانية.

ويصنف القانون بشكل خاص القيادة المركزية الأمريكية المسؤولة عن العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط وأفغانستان كمنظمة إرهابية، ولم يتضح مدى تأثير القانون الجديد على القوات الأمريكية أو عملياتها في المنطقة إلى الآن.

وفي مطلع الشهر الجاري، أدرجت واشنطن رسمياً الحرس الثوري، وهو جزء من الجيش الإيراني، على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

ويعد الحرس الثوري، الذي تأسس بعد الثورة في إيران عام 1979 لحماية المؤسسة الدينية الحاكمة، أقوى منظمة أمنية في البلاد، ويسيطر على قطاعات كبيرة من الاقتصاد وله تأثير كبير في النظام السياسي.