أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب، تدفع في اتجاه إدراج جماعة الإخوان المسلمين، على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

ووضحت سارة ساندرز، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، في بيان لها، أن الرئيس ترمب استشار فريق الأمن القومي وقادة المنطقة الذين يشاركونه قلقه، وهذا التصنيف يسير في طريقه من خلال عملية داخلية على الرغم من تباين الآراء والجدل الذي أُثير حول القرار"، حسب صحيفة نيويورك تايمز.

وفي هذا السياق أوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة تحمل في طياتها عقوبات اقتصادية وتقييدات سفر واسعة النطاق على الشركات والأفراد الذين يتعاملون مع الجماعة المستهدفة في كل الدول الموجودة فيها بقوة.

وجاءت هذه المساعي عقب زيارة قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 9 أبريل/نيسان 2019 للبيت الأبيض، وفي اجتماع مغلق لم يحضره أي مراسلين أو مصورين، حثّ السيسي ترمب على اتخاذ هذه الخطوة والانضمام إلى مصر في وصف الحركة منظمة إرهابية، وفقاً لنيويورك تايمز.

تأسست جماعة الإخوان، في 22 مارس/آذار 1928، ولاقت حضوراً كبيراً في 52 دولة عربية منها الأردن ومصر وتونس، إضافة إلى دول أوروبية وآسيوية وأفريقية، وفي دول أمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا.