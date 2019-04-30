سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان: مشروع مقاتلات F-35 مصيره الفشل حال استبعاد تركيا
أكد الرئيس التركي أن استبعاد بلاده من مشروع مقاتلات F-35 من شأنه أن يفشله، وأن الموقع الجغرافي التركي يجعل بلاده من أكثر مناطق العالم التي تشهد اشتباكات وأزمات.
أردوغان: مشروع مقاتلات F-35 مصيره الفشل حال استبعاد تركيا
أردوغان: الموقع الجغرافي الذي تقع فيه تركيا، يجعلها من أكثر مناطق العالم التي تشهد اشتباكات وأزمات سياسية / AA
30 أبريل 2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن استبعاد تركيا عن مشروع مقاتلات F-35 من شأنه أن يفشله.

وفي كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح معرض الصناعات الدفاعية الدولي (آيدف) بنسخته الرابعة عشرة بمدينة إسطنبول، أكّد أردوغان أنّ الموقع الجغرافي الذي تقع فيه تركيا، يجعلها من أكثر مناطق العالم التي تشهد اشتباكات وأزمات سياسية.

وأضاف أن "تركيا لم ولن تقبل الإملاءات في مجال الصناعات الدفاعية، كما لم تقبل الإملاءات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، فتركيا باتت صاحبة كلمة في العالم بمجال تصنيع الطائرات دون طيار، سواء المسلحة منها وغير المسلحة".

وقال الرئيس التركي "بدأنا بتسريع الخطوات من أجل تصنيع مقاتلاتنا التي ستكون عماد قواتنا الجوية مستقبلا". وأشار إلى أن تركيا توجهت أول مرة من أجل امتلاك منظومة الدفاع الجوي إلى حلفائها في حلف شمال الأطلسي، "لكن هؤلاء الحلفاء أشاحوا بوجههم عن الطلب التركي".

وأوضح "كنا صادقين عبر التاريخ مع التحالفات التي انضممنا إليها، وأدّينا كامل واجباتنا تجاه حلفائنا، وطلبنا أنظمة دفاع جوية منهم عندما تعرضت حدودنا للاعتداء، لكن طلبنا هذا للأسف لم يلقَ آذانا صاغية".

وأضاف "إن الذين كانوا يختلقون الذرائع من أجل تجنب بيعنا صواريخ لمقاتلاتنا، لا يخفون دهشتهم أمام تصنيعنا صواريخ قوية بإمكاناتنا وبتكاليف منخفضة".

وشدد على أنّ بلاده عازمة على تلبية احتياجاتها واحتياجات حلفائها من العتاد العسكري وعلى رأسها البصريات والبرمجة والمحركات والتصفيح وتقنيات المحاكات والتفجير، وقال "أصبحنا نقترب خطوة خطوة نحو هدفنا المتمثل في أن نصبح أصحاب كلمة في قطاع الصناعات الدفاعية".

مصدر:AA
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us