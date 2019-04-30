قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن استبعاد تركيا عن مشروع مقاتلات F-35 من شأنه أن يفشله.

وفي كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح معرض الصناعات الدفاعية الدولي (آيدف) بنسخته الرابعة عشرة بمدينة إسطنبول، أكّد أردوغان أنّ الموقع الجغرافي الذي تقع فيه تركيا، يجعلها من أكثر مناطق العالم التي تشهد اشتباكات وأزمات سياسية.

وأضاف أن "تركيا لم ولن تقبل الإملاءات في مجال الصناعات الدفاعية، كما لم تقبل الإملاءات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، فتركيا باتت صاحبة كلمة في العالم بمجال تصنيع الطائرات دون طيار، سواء المسلحة منها وغير المسلحة".

وقال الرئيس التركي "بدأنا بتسريع الخطوات من أجل تصنيع مقاتلاتنا التي ستكون عماد قواتنا الجوية مستقبلا". وأشار إلى أن تركيا توجهت أول مرة من أجل امتلاك منظومة الدفاع الجوي إلى حلفائها في حلف شمال الأطلسي، "لكن هؤلاء الحلفاء أشاحوا بوجههم عن الطلب التركي".

وأوضح "كنا صادقين عبر التاريخ مع التحالفات التي انضممنا إليها، وأدّينا كامل واجباتنا تجاه حلفائنا، وطلبنا أنظمة دفاع جوية منهم عندما تعرضت حدودنا للاعتداء، لكن طلبنا هذا للأسف لم يلقَ آذانا صاغية".

وأضاف "إن الذين كانوا يختلقون الذرائع من أجل تجنب بيعنا صواريخ لمقاتلاتنا، لا يخفون دهشتهم أمام تصنيعنا صواريخ قوية بإمكاناتنا وبتكاليف منخفضة".

وشدد على أنّ بلاده عازمة على تلبية احتياجاتها واحتياجات حلفائها من العتاد العسكري وعلى رأسها البصريات والبرمجة والمحركات والتصفيح وتقنيات المحاكات والتفجير، وقال "أصبحنا نقترب خطوة خطوة نحو هدفنا المتمثل في أن نصبح أصحاب كلمة في قطاع الصناعات الدفاعية".