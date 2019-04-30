دمّر سلاح الجو التركي فجر الثلاثاء أهدافاً تابعة لتنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن الغارات استهدفت مواقع للتنظيم الإرهابي في مناطق غارا وهاكورك وباسيان-أفاشين.

وأضاف البيان أن الغارات دمرت مرابض أسلحة وملاجئ ومخابئ ومستودعات ذخيرة يستخدمها التنظيم الانفصالي في المناطق المذكورة.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع التنظيم الإرهابي وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك رداً على هجمات إرهابية ينفذها التنظيم الانفصالي داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفاً المدنيين وعناصر الأمن والجيش.