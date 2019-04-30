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تجمع المهنيين السودانيين يدعو إلى العصيان المدني والإضراب بعد محاولات فض الاعتصام، وانتحار أحد المتهمين بالتجسس لصالح الإمارات في سجن بإسطنبول.

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دعوات إلى العصيان المدني والإضراب بعد محاولة فض الاعتصام بالعاصمة السودانية

دعا تجمع المهنيين السودانيين، إلى العصيان المدني والإضراب العام بعدما فشلت الاجتماعات مع المجلس العسكري في البلاد في تحقيق أي تقدم بشأن تشكيل مجلس انتقالي مدني عسكري مشترك، ومع تصاعد التوترات بين الجانبين، قال تجمع المهنيين السودانيين في بيان إن الجيش حاول فض اعتصام في العاصمة الخرطوم، يطالب المحتجون فيه بتسليم السلطة للمدنيين. [TRT عربي]

من جهتها، قالت قوى إعلان الحرية والتغيير إنها اختلفت مع المجلس العسكري حول النسب في المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين، إذ أرادت القوى المعارضة أن يتشكل المجلس من 7 عسكريين و8 مدنيين ، فيما أراد المجلس العسكري أن يتكون المجلس من 7 عسكريين و3 مدنيين. [الأناضول]

وعقدت قوى إعلان الحرية والتغيير، الإثنين، مؤتمراً صحفياً أكدت فيه أن الاعتصامات ستستمر "حتى تحقيق جميع أهداف الثورة، وأهمها مدنية السلطة الانتقالية بكل صلاحياتها التنفيذية، والتي تضطلع بتنفيذ بنود إعلان الحرية والتغيير". [TRT عربي]

انتحار أحد المتهمين بالتجسس لصالح الإمارات في سجن بإسطنبول

أفادت النيابة العامة التركية، الإثنين، بأن الموقوف زكي.ي.م. حسن بتهمة التجسس لصالح الإمارات وُجدَ مشنوقاً بباب الحمام في زنزانته الانفرادية في سجن سيليفري بإسطنبول في الساعة 10:22 بالتوقيت المحلي من مساء الأحد. [TRT عربي]

كان المتوفى أحد المشتبه بهما اللذين قال عنهما مسؤول تركي كبير وقتها إنه قُبض عليهما في 19 أبريل/نيسان الجاري واعترفا بالتجسس على مواطنين عرب ووُجهت إليهما اتهامات بالتجسس الدولي والسياسي والعسكري. [رويترز]

ووفقاً للتفاصيل التي حصلت عليها TRT عربي وقتها، فإن مهمة الجاسوسين تركزت على متابعة أنشطة حركتَي فتح وحماس في تركيا وأسماء منتسبيها ومسؤوليها، كذلك كان من بين المهام الموكولة إلى المتهمين الحصول على الهيكلية التنظيمية لجماعة الإخوان المسلمين في تركيا. [TRT عربي]