سياسة
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أردوغان وترمب يبحثان هاتفياً قضايا إقليمية وثنائية
بحث الرئيس التركي أردوغان في اتصال مع الرئيس الأمريكي ترمب قضايا إقليمية وثنائية أهمها رفع التبادل التجاري بين البلدين وشراء منظومة S-400 وتطورات الملف السوري وجهود مكافحة الإرهاب.
أردوغان وترمب يبحثان هاتفياً قضايا إقليمية وثنائية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي ترمب يبحثان قضايا إقليمية 
29 أبريل 2019

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب في اتصال هاتفي قضايا إقليمية وثنائية، حسب الرئاسة التركية.

وذكرت مصادر لوكالة الأناضول أن الرئيسين ناقشا قضايا ثنائية وأكدا ضرورة تحقيق هدف رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 75 مليار دولار سنوياً.

وأضافت المصادر أن الرئيس أردوغان طرح مقترح تشكيل مجموعة عمل بشأن شراء تركيا صواريخ S-400 الدفاعية الروسية، وكانت تركيا أكدت سابقاً أنها لن تتخلى عن خطتها لشراء منظومة S-400، وأن الدفعة الأولى من المتوقع تسليمها في يوليو/تموز المقبل، والتي تزعم الولايات المتحدة أنها لا تتفق مع معايير حلف الناتو.

كما بحث الرئيسان في الاتصال مستجدات الملف السوري، واتفقا على مواصلة التعاون الوثيق في مكافحة الإرهاب.

وأدان الرئيس التركي الهجوم على كنيس يهودي في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا السبت، معرباً عن خالص عن تعازيه للشعب الأمريكي.

مصدر:AA
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