سياسة
2 دقيقة قراءة
بومبيو: روسيا ستسعى للتدخل في الانتخابات الأمريكية لعقود
نشرت صحيفة ذا هيل الأمريكية لقاء مع وزير الخارجية مايك بومبيو، الذي تحدّث عن الدور الروسي في التدخل بالانتخابات الأمريكية ومستقبل الانتخابات القادمة 2020، على الرغم من أن تحقيق مولر لم يثبت تورّط روسيا في التدخل بالانتخابية السابقة عبر حملة ترمب.
بومبيو: روسيا ستسعى للتدخل في الانتخابات الأمريكية لعقود
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال لقائه مع صحيفة ذا هيل الأمريكية
29 أبريل 2019

صرّح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يأن روسيا ستسعى إلى التدخل في الانتخابات الأمريكية لعقود مقبلة، متعهداً بأن واشنطن ستحاول إحباط مساعيها، وذلك خلال مقابلة له مع صحيفة ذا هيل الأمريكية.

ورداً على سؤال حول توقعه أن تتدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، بعد أن أظهر تقرير المحقق الخاص روبرت مولر أن موسكو حاولت التأثير على انتخابات 2016، قال بومبيو "إنه يجب توقّع حملة روسية مشابهة العام المقبل".

مضيفاً "لا شك أن الروس شكلوا تهديداً على انتخاباتنا في 1974، وتدخلوا في انتخاباتنا في الثمانينيات".

وتابع "يدهشني جداً أن تشعر هذه المدينة بالصدمة لحقيقة أن الروس لا يهمهم أمرنا.. ويجب أن نتوقع أن يواصل الروس فعل ذلك في 2050".

إلا أنه انتقد توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "بأن نركّز بشكل كبير على مواجهة تدخل روسيا وغيرها من الأعداء". ما تسبب في إغضاب ترمب من تصريحات بومبيو.

وألقى تحقيق مولر ظلاله على ترمب منذ توليه الرئاسة، عن محاولات روسية واسعة للتأثير على الانتخابات، إلا أنه لم يجد دليلاً على تواطؤ حملة ترمب مع موسكو، التي تنفي ضلوعها به.

كما أعرب ترمب منذ ذلك الوقت عن غضبه من الحزب الديمقراطي مؤكداً أنه فاز بالرئاسة عن جدارة.

وبالإضافة إلى موضوع التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، تم طرح العديد من الملفات خلال لقاء ذا هيل مع وزير الخارجية الأمريكي، تمثلت في الحرب على اليمن ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي صرّح في مستهله بأن الولايات المتحدة لا تزال مستمرة في التحقيق بحيثيات القضية، وهم حتى الآن لا يعرفون أين جثة الصحفي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us