صرّح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يأن روسيا ستسعى إلى التدخل في الانتخابات الأمريكية لعقود مقبلة، متعهداً بأن واشنطن ستحاول إحباط مساعيها، وذلك خلال مقابلة له مع صحيفة ذا هيل الأمريكية.

ورداً على سؤال حول توقعه أن تتدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، بعد أن أظهر تقرير المحقق الخاص روبرت مولر أن موسكو حاولت التأثير على انتخابات 2016، قال بومبيو "إنه يجب توقّع حملة روسية مشابهة العام المقبل".

مضيفاً "لا شك أن الروس شكلوا تهديداً على انتخاباتنا في 1974، وتدخلوا في انتخاباتنا في الثمانينيات".

وتابع "يدهشني جداً أن تشعر هذه المدينة بالصدمة لحقيقة أن الروس لا يهمهم أمرنا.. ويجب أن نتوقع أن يواصل الروس فعل ذلك في 2050".

إلا أنه انتقد توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "بأن نركّز بشكل كبير على مواجهة تدخل روسيا وغيرها من الأعداء". ما تسبب في إغضاب ترمب من تصريحات بومبيو.

وألقى تحقيق مولر ظلاله على ترمب منذ توليه الرئاسة، عن محاولات روسية واسعة للتأثير على الانتخابات، إلا أنه لم يجد دليلاً على تواطؤ حملة ترمب مع موسكو، التي تنفي ضلوعها به.

كما أعرب ترمب منذ ذلك الوقت عن غضبه من الحزب الديمقراطي مؤكداً أنه فاز بالرئاسة عن جدارة.

وبالإضافة إلى موضوع التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، تم طرح العديد من الملفات خلال لقاء ذا هيل مع وزير الخارجية الأمريكي، تمثلت في الحرب على اليمن ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي صرّح في مستهله بأن الولايات المتحدة لا تزال مستمرة في التحقيق بحيثيات القضية، وهم حتى الآن لا يعرفون أين جثة الصحفي.