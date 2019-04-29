التقى وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، اليوم الإثنين 29 أبريل/نيسان 2019، رئيس وزراء إقليم شمال العراق نجيرفان بارزاني.

وجرى لقاء جاوش أوغلو وبارزاني، في مقر رئاسة وزراء إقليم شمال العراق بمحافظة أربيل التي يتواجد فيها الوزير التركي في إطار زيارته إلى العراق.

وعقب لقائه القادة السياسيين في الجبهة التركمانية العراقية بمدينة أربيل، اجتمع أوغلو مع مستشار مجلس أمن الإقليم ومرشّح الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني.

وأفاد مراسل الأناضول، بأن جاوش أوغلو زار صباح اليوم الجبهة التركمانية، كما أجرى جولة في سوق القلعة بأربيل، مركز الإقليم.

وبدأت زيارة جاوش أوغلو إلى بغداد الأحد 28 أبريل/نيسان 2019، واستهلها بلقاء جمع بينه وبينه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ونظيره العراقي علي الحكيم، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ونواب عن المكون التركمان في البرلمان العراقي في بغداد.

وتبعتها زيارة إلى محافظة البصرة، التي التقى فيها جاوش أوغلو المحافظ أسعد العيداني.

وتأتي هذه الزيارة الرسمية إلى العراق لمناقشة عدد من القضايا والملفات، أبرزها العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتعزيز التعاون في ملف المياه ومكافحة التنظيمات الإرهابية، بالإضافة إلى الملف السوري، في ظل تزايد التعاون بين البلدين على نحو غير مسبوق في الملفات المذكورة.

وصرح الوزير التركي بأن الرئيس رجب طيب أردوغان يعتزم إجراء زيارة إلى العراق نهاية العام الجاري.