سياسة
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المجلس العسكري السوداني يأمر بإعادة فتح الجامعات
أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الإثنين، قراراً بإعادة فتح الجامعات بعد نحو أربعة أشهر من إغلاقها إبان الاحتجاجات المستمرة منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
المجلس العسكري السوداني يأمر بإعادة فتح الجامعات
المجلس العسكري السوداني يوجّه بإعادة فتح الجامعات بعد 4 أشهر من إغلاقها / Reuters
29 أبريل 2019

وجّه المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الإثنين، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى فتح جامعات البلاد واستئناف الدراسة بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة.

ووفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أرسل وكيل الوزارة المكلف مصطفى محمد علي، خطاباً إلى مديري الجامعات والكليات الأهلية والخاصة، طلب منهم فيه فتح الجامعات والكليات كافة، تنفيذاً لتوجيهات المجلس العسكري.

ونقلت الوكالة عن مصطفى تأكيده "تضافر الجهود وإشراك كل الشركاء لاستقرار التعليم العالي في البلاد، حرصاً على مستقبل الطلاب".

ومنذ اندلاع الاحتجاجات بالسودان، في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أُغلِقت الجامعات الحكومية والخاصة تباعاً في جميع أنحاء البلاد، إلا أن بعض الجامعات الخاصة استأنفت الدروس خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين، قبل أن تعاود إغلاق أبوابها.

وظلّت كبرى الجامعات الحكومية، وأبرزها جامعات الخرطوم والسودان والنيلين، مغلقة لأكثر من 4 أشهر.

وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة بعد 3 عقود حكم خلالها البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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