سياسة
2 دقيقة قراءة
الطيران الروسي يقصف مستشفى ومركز إسعاف شمالي سوريا
خرج مستشفى توليد ومركز إسعاف في بلدة اللطامنة شمالي سوريا، عن الخدمة، وسط أنباء عن سقوط ضحايا جراء قصف الطيران الروسي لهما بعدة قذائف مدفعية.
الطيران الروسي يقصف مستشفى ومركز إسعاف شمالي سوريا
رجل يعمل في الدفاع المدني "الخوذ البيضاء" ينقل شاباً لإسعافه جراء قصف استهدف منزله / AP
29 أبريل 2019

قصفت طائرات روسية مستشفى توليد ومركز إسعاف في بلدة اللطامنة شمالي سوريا، ما تسبب في خروجهما عن الخدمة وسط أنباء عن سقوط ضحايا، وفقاً لمراسل الأناضول.

وأكد مرصد تتبع حركة الطيران التابع للمعارضة، أن الطائرة التي استهدفت بلدة قلعة المضيق، انطلقت من قاعدة حميميم الروسية في ريف اللاذقية.

وأفادت مصادر في الدفاع المدني "الخوذ البيضاء" أن مئات من القذائف المدفعية والصاروخية، استهدفت في وقت متأخر من ليلة الأحد، مدينة اللطامنة وبلدة قلعة المضيق وقرى الحويزة والحويجة والتوينة وجسر بيت الراس.

وتواصل قوات النظام السوري والقوات الموالية له، استهداف منطقة خفض التصعيد، وانتهاك اتفاق سوتشي.

وتشكل محافظة إدلب مع ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي وجزء صغير من ريف اللاذقية الشمالي، مناطق خفض تصعيد بموجب اتفاق أُبرم في سبتمبر/أيلول 2017 بين تركيا وروسيا وإيران في العاصمة الكازخية.

وفي سبتمبر/أيلول 2018، أبرمت تركيا وروسيا، اتفاق سوتشي، من أجل وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 أكتوبر/تشرين الأول خلال العام نفسه.

ومنذ بداية 2019، تزايدت هجمات قوات نظام بشار الأسد والمجموعات الإرهابية الموالية له، على منطقة خفض التصعيد، وخلال مارس/آذار الماضي فقط، قُتل 135 مدنياً وأصيب العشرات جراء تلك الهجمات.

مصدر:AA
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us