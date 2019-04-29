سياسة
3 دقيقة قراءة
اجتماع لبحث السلام بدعوة من الرئيس الأفغاني وطالبان تقاطع
يشارك الآلاف من زعماء القبائل والقادة ورجال الدين الأفغان في الاجتماع التشاوري الذي دعا إليه الرئيس الأفغاني، لمحاولة التوصل إلى اتفاق سلام مع طالبان التي ترفض حضوره رفضاً لحكم الرئيس "غير المشروع المدعوم من الغرب".
اجتماع لبحث السلام بدعوة من الرئيس الأفغاني وطالبان تقاطع
زعماء قبائل وقادة ورجال دين يشاركون في اجتماع تشاوري دعا إليه الرئيس الأفغاني أشرف غني / Reuters
29 أبريل 2019

اجتمع آلاف الأفغان في كابول، الإثنين، لحضور اجتماع تشاوري من أجل التوصل إلى سبل المحادثات وعقد اتفاق سلام مع طالبان لإنهاء الحرب في أفغانستان الدائرة منذ 18 عاماً.

ويستمر الاجتماع الذى يُعرف باسم "لويا جيركا" لمدة أربعة أيام، ويحضره 3200 من زعماء القبائل والقادة ورجال الدين من أقاليم البلاد الـ34.

ويستهدف الاجتماع الذي افتتحته الرئيس الأفغاني أشرف غني إجراء محادثات سلام بين الولايات المتحدة وطالبان التي استبعدت حكومته من المشاركة فيها.

وحثت طالبان القبائل على مقاطعة الاجتماع ووصفته بأنه محاولة من الحكومة لخداع البلاد وتمديد حكمها "غير المشروع" الذي تعده مدعوماً من الغرب.

كما واجه غني مقاطعة من المعارضة السياسية، من بينهم الرئيس السابق حامد قرضاي، متهمين إياه باستغلال الاجتماع لتعزيز وضعه كزعيم للقبائل في العام الذي تجرى فيه انتخابات الرئاسة.

يأتي الاجتماع بعد لقاء غني مع المبعوث الأمريكي للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد، لبحث وقف إطلاق النار والمفاوضات المباشرة مع طالبان، قبل أيام من لقاء زاد ممثلين عن حركة طالبان، في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان غني أكد سابقاً، خلال استقباله وفد حكومته الذي سيخوض محادثات السلام مع طالبان في قطر، أن حركة طالبان ليس لديها خيار سوى الدخول في محادثات سلام مع حكومته، لإحلال السلام الدائم.

تجدر الإشارة إلى أن مسؤولين أمريكيين وطالبان عقدوا جولات عديدة من المحادثات منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بهدف ضمان خروج آمن للقوات الأمريكية مقابل تعهد طالبان بعدم استغلال مسلحي أفغانستان في تهديد بقية العالم

وتأتي محادثات الولايات المتحدة مع طالبان في قطر، كمحاولة لإنهاء أطول حرب تخوضها، والتي بدأت حين أطاحت القوات الدولية المدعومة من واشنطن بنظام حكم طالبان في أفغانستان بعد أسابيع من هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، فيما تصر طالبان على خروج القوات الأمريكية من أفغانستان كشرط أساسي للتوصل إلى سلام مع الحكومة الأفغانية.

مصدر:Reuters
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us