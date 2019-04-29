مثل مسؤولون جزائريون أمام دوائر قضائية مختلفة، الإثنين، لسماع أقوالهم في اتهامات تتعلق بالفساد، خلال فترة توليهم مسؤوليتهم، منهم وزير المالية الجزائري محمد لوكال، والمدير العام السابق للشرطة الجزائرية الجنرال المتقاعد عبد الغني هامل ونجله.

ونقل التليفزيون الرسمي الجزائري أن لوكال مثل أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة، بصفته محافظاً سابقاً للبنك المركزي.

وأوضح أن هذا المسؤول يواجه تهماً بتبديد المال العام ومنح امتيازات غير مشروعة، دون تقديم تفاصيل أكثر حول طبيعة هذه الملفات التي يتابع فيها، علماً بأنها نفس التهم التي وُجهت إلى رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى الذي سيمثل خلال أيام أمام نفس المحكمة.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن المدير العام السابق للشرطة الجزائرية عبد الغني هامل ونجله وصلا إلى محكمة تيبازة، وسيسمعهما قاضي التحقيق.

وبثّ الإعلام الجزائري صورًا خاصة لوصول الاثنين إلى المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور عشرات المواطنين.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الرجل ونجله سيردّان على تهم فساد و"أنشطة غير مشروعة منها، سوء استغلال الوظيفة والنفوذ ونهب عقارات".

وقاد هامل الشرطة بين عامي 2010 و2018، ويعد من الشخصيات الأمنية المقربة من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

وعلى خلافية تهم "فساد"، استدعى القضاء الجزائري خلال الأيام الأخيرة عدة مسؤولين ورجال أعمال محسوبين على بوتفليقة الذي أطاحت به انتفاضة شعبية متواصلة.

وجاء تحرُّك القضاء بعد دعوات من القيادة العليا للجيش لفتح ملفات "فساد مالي" تورط فيها من أسمتهم "العصابة" في عهد بوتفليقة، وكلفت الخزينة حسب الفريق قائد الأركان أحمد قايد صالح آلاف المليارات من العملة المحلية.

كذلك تَعهَّدَت قيادة الجيش بحماية القضاة من أي ضغوط خارجية من أجل أداء عملهم بكل حرية، فيما قالت النيابة العامة قبل أيام عبر بيان، إنها "لم تتلقَّ أي إيعاز كي تقوم بواجبها في مكافحة الفساد، والنيابة العامة حريصة على استقلاليتها".