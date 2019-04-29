سياسة
2 دقيقة قراءة
انتحار أحد المتهمَين بالتجسس لصالح الإمارات في أحد سجون إسطنبول
أفادت النيابة العامة التركية أن أحد الموقوفَين بتهمة التجسس لصالح الإمارات العربية المتحدة، وجد مشنوقاً في أحد سجون إسطنبول. بعد توقيفه في الـ15من شهر أبريل\نيسان الجاري.
انتحار أحد المتهمَين بالتجسس لصالح الإمارات في أحد سجون إسطنبول
النيابة التركية تُحيل عنصرَي المخابرات الإماراتية إلى القضاء بتهمة التجسس السياسي والعسكري / TRT Arabi
29 أبريل 2019

أقدم أحد المشتبه بهما الموقوفين في أحد سجون إسطنبول، بتهمة التجسس السياسي والعسكري والتجسس الدولي لصالح الإمارات العربية المتحدة، على الانتحار، الأحد.

وحسب معلومات حصلت عليها وكالة الأناضول، فإن أحد المشتبه بهما الموقوفين في سجن سيليفري بإسطنبول، أقدم على الانتحار شنقاً.

وأفادت النيابة العامة التركية أن الموقوف "زكي.ي.م. حسن" بتهمة التجسس لصالح الإمارات وُجدَ مشنوقاً بباب الحمام في زنزانته الانفرادية في الساعة 10:22 بالتوقيت المحلي من مساء أمس الأحد.

ويوم 19 أبريل/نيسان الجاري، أمرت محكمة الصلح الجزائية المناوبة في إسطنبول، بحبس موقوفين اثنين بتهمة التجسس لصالح الإمارات.

وذكرت مصادر قضائية أن المحكمة أمرت بحبس الموقوفين على ذمة التحقيق بتهمتي التجسس السياسي والعسكري، والتجسس الدولي.

وكان الأمن التركي أعلن في وقت سابق، توقيف رجلي استخبارات بإسطنبول، يشتبه في تجسسهما لصالح دولة الإمارات، في إطار تحقيق نيابي.

وأوضحت مصادر أمنية أن السلطات المعنية تحقق فيما إذا كان للرجلين علاقة بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

ووفقاً للتفاصيل التي حصلت عليها TRT عربي وقتها، فإن مهمة الجاسوسين تركزت على متابعة أنشطة حركتَي فتح وحماس في تركيا وأسماء منتسبيها ومسؤوليها، كذلك كان من بين المهام الموكولة إلى المتهمين الحصول على الهيكلية التنظيمية لجماعة الإخوان المسلمين في تركيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us