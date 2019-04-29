سياسة
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جولة جديدة من المفاوضات في السودان بالتزامن مع استمرار الاعتصام
دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى استكمال الاعتصام، الإثنين، بالتزامن مع إعلانه عن بدء الجولة الثالثة من المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وممثلين لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير.
جولة جديدة من المفاوضات في السودان بالتزامن مع استمرار الاعتصام
بدء الجولة الثالثة من المفاوضات وسط دعوات للاستمرار في الاعتصام / AFP
29 أبريل 2019

أعلن تجمع المهنيين السودانيين عن بدء الجولة الثالثة من المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وممثلين لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، الإثنين، بعد تأجيلها الأحد.

وقال التجمع في منشور عبر صفحته في فيسبوك، إن الجولة الثالثة مخصصة لاستكمال مناقشة تكوين وصلاحيات المجلس السيادي، بعدما اتفق المجلس العسكري وإعلان الحرية والتغيير على أن يكون المجلس خليطاً من العسكريين والمدنيين.

في ذات السياق، دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى مواصلة الاعتصام، الإثنين، في وقت اتفق فيه المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، وتيار "نصرة الشريعة ودولة القانون"، الأحد، على تأجيل مسيرة مليونية كانت مقررة الإثنين، قرب القصر الرئاسي إلى وقت لاحق.

ويعتزم التشكيليون السودانيون إقامة أكبر جدارية في مركز التدريب المهني بميدان الاعتصام، بالقيادة العامة للجيش، تمتد على مسافة كيلومترين، وهي عبارة عن توقيعات للمعتصمين في دفتر حضور الثورة.

وحث تجمع المهنيين المعتصمين، على التوقيع على الجدارية التي تستهدف مليون شخص، والتي من المقرر تدشين التوقيعات عليها الإثنين.

وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني، عمر البشير من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه للبلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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