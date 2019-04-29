أهم الأحداث:

الرئيس التركي يرفض الرضوخ للإرهاب الاقتصادي، وإيران تهدد بإغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط.

الجديد على TRT عربي:

"راس لانوف".. حفتر ينقل الصراع إلى المنشآت النفطية

الاقتصاد والمياه والأمن.. أبرز ملفات زيارة جاوش أوغلو إلى العراق

شاهد!

تلاميذ مكفوفون يلمسون تاريخ إسطنبول

أردوغان يرفض الرضوخ للإرهاب الاقتصادي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، أن بلاده لن ترضخ للإرهاب الاقتصادي الذي يُمارس ضدها في الآونة الأخيرة. [TRT عربي]

وقال أردوغان "كما أننا لم نرضخ أمام الإرهاب الدبلوماسي والمسلح، فإننا لن نستسلم للإرهاب الاقتصادي"، مضيفاً أن الهجمات التي استهدفت الاقتصاد التركي في الأشهر الأخيرة، لا تختلف عن القذائف والصواريخ التي كانت تستهدف حدود البلاد، وأن التدابير التي اتخذتها الحكومة ساهمت في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد. [الأناضول]

إيران تهدد بإغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط

هدد رئيس هيئة الأركان الإيرانية الجنرال محمد باقري، الأحد، بإغلاق مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات المائية لشحنات النفط العالمية، في حال منع بلاده من استخدامه. [TRT عربي]

وقال باقري، في تصريحات لوكالة الطلبة الإيرانية للأنباء (إيسنا) إن بلاده مستعدة لحماية المضيق إذا حاولت الجهات الأخرى خلق مشاكل فيه. وأضاف أنه "في حال لم تتمكن إيران من تصدير نفطها عبر المضيق، فبالتأكيد لن تستطيع الدول الأخرى فعل ذلك". [الأناضول]

ومضيق هرمز هو أحد الشرايين الرئيسية حول العالم في نقل النفط، حيث يمر عبره نحو 80% من النفط السعودي والعراقي والإماراتي والكويتي، في طريق التصدير إلى دول معروفة باعتمادها العالي على مصادر الطاقة مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وسنغافورة. [الأناضول]