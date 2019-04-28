قال وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً فتحي باشاغا، إن بلاده فقدت 5 أفراد وأصيب 27 آخرين بصاروخ تم تزويده من إحدى الدول الأجنبية، في قصف للعاصمة طرابلس السبت.

جاءت تصريحات باشاغا، الأحد، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة تونس. وبدأ الوزير الليبي زيارة مفاجئة إلى تونس مساء السبت، غير معروفة المدة، والتقى في وقت سابق من يوم الأحد مع نظيره التونسي هشام الفوراتي، حسب بيان للداخلية الليبية.

ونوقش خلال الاجتماع العمل الأمني المشترك بين البلدين في مكافحة الإرهاب من خلال تبادل المعلومات الأمنية بين الجانبين للتصدي للجماعات الإرهابية التي باتت تشكل خطراً على البلدين، وعلى المنطقة بشكل عام.

وأضاف باشاغا أن "الطائرات التي قصفت البارحة -السبت- طرابلس إصاباتها كانت دقيقة جداً وهذه التقنيات لا تتوفر لدى حفتر (اللواء المتقاعد خليفة حفتر قائد قوات الشرق الليبي)".

وأكد أن "هذه التقنيات تتوفر لدى دول معروفة"، مشدداً أن ليبيا "تتعرض لعدوان أجنبي". وأوضح أن لدى حكومته دلائل على مشاركة طائرات أجنبية في قصف طرابلس.

وأردف "البارحة فقدنا 5 شهداء و27 جريحاً بصاروخ تم تزويده من إحدى الدول التي تدخلت في الشأن الليبي (لم يكشف اسمها)".

وفي وقت سابق من يوم الأحد، حملت حكومة الوفاق، في بيان، مجلس الأمن مسؤولية سكوته وتهاونه تجاه ما يقوم به حفتر من قصف العاصمة طرابلس، واستعانته بالطيران الأجنبي لقصف المدنيين.