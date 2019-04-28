سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية: فقدنا 5 أفراد في قصف أجنبي
قال وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية إن قوات حكومته فقدت 5 أفراد وأصيب 27 بصاروخ تم تزويده من إحدى الدول الأجنبية لقصف المدنيين في طرابلس السبت، دون أي يسمي الدولة التي تقف خلف ذلك.
وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية: فقدنا 5 أفراد في قصف أجنبي
بدأ الوزير الليبي زيارة مفاجئة إلى تونس مساء السبت غير معروفة المدة
28 أبريل 2019

قال وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً فتحي باشاغا، إن بلاده فقدت 5 أفراد وأصيب 27 آخرين بصاروخ تم تزويده من إحدى الدول الأجنبية، في قصف للعاصمة طرابلس السبت.

جاءت تصريحات باشاغا، الأحد، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة تونس. وبدأ الوزير الليبي زيارة مفاجئة إلى تونس مساء السبت، غير معروفة المدة، والتقى في وقت سابق من يوم الأحد مع نظيره التونسي هشام الفوراتي، حسب بيان للداخلية الليبية.

ونوقش خلال الاجتماع العمل الأمني المشترك بين البلدين في مكافحة الإرهاب من خلال تبادل المعلومات الأمنية بين الجانبين للتصدي للجماعات الإرهابية التي باتت تشكل خطراً على البلدين، وعلى المنطقة بشكل عام.

وأضاف باشاغا أن "الطائرات التي قصفت البارحة -السبت- طرابلس إصاباتها كانت دقيقة جداً وهذه التقنيات لا تتوفر لدى حفتر (اللواء المتقاعد خليفة حفتر قائد قوات الشرق الليبي)".

وأكد أن "هذه التقنيات تتوفر لدى دول معروفة"، مشدداً أن ليبيا "تتعرض لعدوان أجنبي". وأوضح أن لدى حكومته دلائل على مشاركة طائرات أجنبية في قصف طرابلس.

وأردف "البارحة فقدنا 5 شهداء و27 جريحاً بصاروخ تم تزويده من إحدى الدول التي تدخلت في الشأن الليبي (لم يكشف اسمها)".

وفي وقت سابق من يوم الأحد، حملت حكومة الوفاق، في بيان، مجلس الأمن مسؤولية سكوته وتهاونه تجاه ما يقوم به حفتر من قصف العاصمة طرابلس، واستعانته بالطيران الأجنبي لقصف المدنيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us