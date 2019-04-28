التقى وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الأحد، رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، في بغداد.

وعقب اللقاء المغلق، قال جاوش أوغلو في تغريدة عبر موقع تويتر "مستعدون لتبادل خبراتنا في موضوع إدارة المياه مع العراق، وعلاقتنا ستزداد متانة بفضل برلمانَينا".

وفي وقت لاحق قال المكتب الاعلامي للحلبوسي، في بيان تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، إنه "جرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، وأبرزها المجالان الاقتصادي والإنساني".

ووفق البيان، نوقش "الملف الأمني من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية للقضاء على الخلايا الإرهابية والفكر المتطرف، فضلاً عن تأكيد ضرورة تنشيط لجان الصداقة البرلمانية".

وأوضح البيان أن "اللقاء تطرَّق إلى ملف تشكيل لجانٍ مشتركةٍ لحلِّ مشكلة المياه وتبادل الخبرات في هذا المجال، وكذلك بحث إجراءات تسهيل الحصول على تأشيرات الدخول بين البلدين".

وأشار الحلبوسي إلى حرص بلاده على "بناء علاقات متوازنة مع الجميع على أساس احترام السيادة المتبادلة، وأن يكون نقطة التقاء وعامل توازن واستقرار في المنطقة".

كما شدد على موقف العراق الرافض لوجود أي جماعة على أرضه "تهدد السلام لدولة مجاورة".

وثمّن رئيس البرلمان العراقي "حضور رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب مؤتمر قمة بغداد لبرلمانات دول جوار العراق"، معتبراً أنها "قدمت رسالة جيدة للشارع العراقي".

وفي وقت سابق، التقى جاوش أوغلو، رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، ونظيره محمد علي الحكيم، والنواب التركمان العراقيين.

ويُجري وزير الخارجية التركي الذي وصل إلى العراق في وقت سابق الأحد، لقاءات في البصرة وأربيل، عقب مباحثاته في بغداد.