سياسة
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الحظر الأمريكي على نفط فنزويلا يدخل حيّز التنفيذ رسمياً
دخل الحظر الأمريكي على النفط الفنزويلي حيز التنفيذ، وتُمنع بموجبه الشركات الأمريكية من شراء النفط من شركة النفط الوطنية في فنزويلا، أو من إحدى الشركات التابعة لها.
الحظر الأمريكي على نفط فنزويلا يدخل حيّز التنفيذ رسمياً
يمنع الحظر كل كيان أجنبي من استخدام النظام المصرفي الأمريكي للتزود بالنفط الفنزويلي / Reuters
28 أبريل 2019

دخل الحظر الأمريكي على النفط الفنزويلي، الأحد، حيّز التنفيذ، في مسعى للإطاحة بنظام الرئيس نيكولاس مادورو عبر استهداف شريان الحياة الاقتصادي للبلاد.

ودخل الحظر حيز التنفيذ اعتباراً من الساعة 04:01 بتوقيت غرينيتش، وتُمنع بموجبه الشركات الأمريكية من شراء النفط من شركة النفط الوطنية في فنزويلا، أو من إحدى الشركات التابعة لها، حسب موقع قناة الحرة الأمريكية.

ويمنع الحظر كذلك كل كيان أجنبي من استخدام النظام المصرفي الأمريكي للتزود بالذهب الفنزويلي الأسود.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، فرض عقوبات مالية على وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا، لاعتباره "عنصراً في نظام غير شرعي"، في إشارة إلى نظام الرئيس نيكولاس مادورو.

وجمّدت وزارة الخزانة الأمريكية جميع الأصول التي يمتلكها أرياسا في الولايات المتحدة، كما وضعت الدبلوماسي الفنزويلي على لائحتها السوداء للعقوبات المالية.

يُشار إلى أن ثلاثة أرباع عائدات فنزويلا النفطية كانت تأتي من عملاء من الولايات المتحدة، وفق الإعلام الأمريكي.

وتراجع إنتاج فنزويلا النفطي إلى ما متوسطه 780 ألف برميل يومياً في مارس/آذار الماضي، مقارنة بنحو مليوني برميل يومياً بنهاية 2017، وفقاً لأرقام أوبك.

وتشهد فنزويلا توتراً منذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي، إثر إعلان رئيس البرلمان زعيم المعارضة خوان غوايدو نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد حتى إجراء انتخابات جديدة.

وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بغوايدو رئيساً انتقالياً لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا، فيما أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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