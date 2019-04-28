هدد رئيس هيئة الأركان الإيرانية الجنرال محمد باقري بإغلاق مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي لشحنات النفط العالمية، في حال منع بلاده من استخدامه.

وقال باقري في تصريحات لوكالة الطلبة الإيرانية للأنباء (إيسنا) الأحد، إن بلاده مستعدة لحماية المضيق إذا حاولت الجهات الأخرى خلق مشكلات فيه.

وأضاف أنه "إذا لم تتمكن إيران من تصدير نفطها عبر المضيق، فبالتأكيد لن تستطيع الدول الأخرى ذلك".

وأوضح المسؤول الإيراني أن بلاده لا تعتزم إغلاق المضيق حاليّاً، لكنها قد تفعل في حال أُجبرت على اتخاذ خطوات مضادّة للأعداء (الولايات المتحدة).

وأفاد بأن الجيش الإيراني مستعدّ لتنفيذ أي قرار يتعلق بإغلاق المعبر يصدر عن السلطات الإيرانية.

ويُعَدّ مضيق هرمز أحد الشرايين الرئيسية حول العالم في نقل النفط، إذ يمر عبره نحو 80% من النفط السعودي والعراقي والإماراتي والكويتي، في طريق التصدير إلى دول معروفة باعتمادها العالي على مصادر الطاقة مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وسنغافورة.

وحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية EIA، فإن مضيق هرمز يُعَدّ المضيق الأول حول العالم من حيث كمية النفط التي تمر عبره، إذ بلغ معدل مرور النفط اليومي منه خلال عام 2016 نحو 18.5 مليون برميل، بما يشكل نحو 40% من تجارة النفط عبر البحار.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في 22 أبريل/نيسان الحالي، وقف إعفاءات شراء النفط الإيراني التي حصلت عليها 8 بلدان في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض، أن الهدف من وقف الإعفاء يتمثل في الوصول إلى صادرات تبلغ صفر برميل من النفط الخام.

ويدخل قرار وقف الإعفاءات الذي يطال الصين، وهي أكبر مستورد للنفط الخام، حيّز التنفيذ، اعتباراً من مطلع مايو/أيار المقبل.

وتعليقاً على القرار الأمريكي، قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن إعلان واشنطن عدم تجديد الإعفاء الممنوح لـ8 دول تستورد النفط من إيران بينها تركيا، سيؤثر على جميع البلدان.

وشدّد جاوش أوغلو، في مؤتمر صحفي عقده يوم 23 أبريل/نيسان الجاري، على أن تركيا تعارض كل أشكال العقوبات المفروضة على إيران.