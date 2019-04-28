سياسة
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الإسبان يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في انتخابات عامة مبكرة
بدأت الأحد عملية التصويت في إسبانيا في الانتخابات العامة التي تُعَدّ الثالثة منذ عام 2015، وسط أجواء من الغموض السياسي وتخوُّفات من صعود اليمين المتطرف.
الإسبان يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في انتخابات عامة مبكرة
الناخبون الإسبان يدلون بأصواتهم في انتخابات عامة مبكرة / Reuters
28 أبريل 2019

توجه الناخبون الإسبان، صباح الأحد، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة المبكرة.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين 36 مليوناً و893 ألفاً و976، أكثر من مليونين منهم يقيمون في الخارج.

ويدلي الإسبان بأصواتهم لانتخاب 350 نائباً و208 سيناتورات لولاية جديدة مدتها 4 أعوام.

ويتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع، للمرة الثالثة منذ 2015، وسط أجواء من الغموض السياسي، وتداعيات قضية إقليم كتالونيا الساعي للانفصال، وصعود اليمين المتشدد، وقضايا الفساد وارتفاع البطالة.

ومن أبرز علامات الاستفهام التي تشغل بال الشارع الإسباني، نسبة الأصوات التي سيحصدها حزب بوكس اليميني المتطرف الذي يخوض الانتخابات العامة للمرة الأولى، والأحزاب الكتالونية الانفصالية.

ورغم أن استطلاعات الرأي تُظهِر تقدُّم حزب العمال الاشتراكي الذي يقود حكومة أقلية، ويتزعمه رئيس الوزراء الحالي بيدرو سانشيز، فإنها تستبعد حصول الاشتراكيين على أغلبية كافية للانفراد بالسلطة.

ومن المقرر أن تنتهي عملية التصويت في الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي، وسط ترقب بالغ للنتائج التي ستسفر عنها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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