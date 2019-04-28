أطلقت السلطات الإسرائيلية سراح أسيرين، الأحد، وأعادتهما إلى سوريا، في ما وصفته دمشق بأنه عملية تبادل بوساطة روسية، بعد أن استعادت إسرائيل رفات جندي مفقود منذ فترة طويلة.

وذكر مصدر حكومي سوري أن دمشق ضغطت على موسكو لتأمين إطلاق سراح أسرى في إسرائيل، فيما لم يرد تعليق من روسيا حتى الآن.

وصرح الجيش الإسرائيلي في بيان، بنقل الأسيرين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في معبر القنيطرة على خط الهدنة مع هضبة الجولان السورية المحتلة.

ووصف بيان الجيش الإسرائيلي الرجلين بأنهما سوريان، فيما ذكرت هيئة السجون الإسرائيلية أن الأسيرين هما أحمد خميس وزيدان الطويل، وقالت إن خميس من مخيم للاجئين الفلسطينيين قرب دمشق، والطويل من قرية حضر الدرزية السورية.

وقالت الهيئة إن خميس عضو في حركة فتح الفلسطينية سُجن عام 2005 بعد محاولته التسلل إلى قاعدة عسكرية إسرائيلية.

وقال وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي تساحي هنغبي إن إطلاق سراح الأسيرين ليس تبادلاً مع سوريا الدولة المعادية لإسرائيل، لكنه أبدى أمله في أن يساعد على معرفة مصير إسرائيليين آخرين فُقدوا لدى السوريين خلال حروب سابقة.

وكانت روسيا، حليف دمشق الرئيسي، سلمت الشهر الجاري رفات الجندي الإسرائيلي زكريا باومل ومتعلقاته الشخصية. وكان قد أعلن فقد باومل إلى جانب جنديين إسرائيليين آخرين في معركة بالدبابات عام 1982 مع قوات سورية في لبنان.