سياسة
2 دقيقة قراءة
إسرائيل تطلق سراح أسيرين بوساطة روسية وتعيدهما إلى سوريا
أفرجت إسرائيل عن أسيرين الأحد، ونقلتهما إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في معبر القنيطرة. يأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من إعادة روسيا رفات جندي إسرائيلي كان مفقوداً في سوريا منذ 1982.
إسرائيل تطلق سراح أسيرين بوساطة روسية وتعيدهما إلى سوريا
الأسير زيدان الطويل في أوّل لقاء مع عائلته بعد الإفراج عنه (سانا)
28 أبريل 2019

أطلقت السلطات الإسرائيلية سراح أسيرين، الأحد، وأعادتهما إلى سوريا، في ما وصفته دمشق بأنه عملية تبادل بوساطة روسية، بعد أن استعادت إسرائيل رفات جندي مفقود منذ فترة طويلة.

وذكر مصدر حكومي سوري أن دمشق ضغطت على موسكو لتأمين إطلاق سراح أسرى في إسرائيل، فيما لم يرد تعليق من روسيا حتى الآن.

وصرح الجيش الإسرائيلي في بيان، بنقل الأسيرين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في معبر القنيطرة على خط الهدنة مع هضبة الجولان السورية المحتلة.

ووصف بيان الجيش الإسرائيلي الرجلين بأنهما سوريان، فيما ذكرت هيئة السجون الإسرائيلية أن الأسيرين هما أحمد خميس وزيدان الطويل، وقالت إن خميس من مخيم للاجئين الفلسطينيين قرب دمشق، والطويل من قرية حضر الدرزية السورية.

وقالت الهيئة إن خميس عضو في حركة فتح الفلسطينية سُجن عام 2005 بعد محاولته التسلل إلى قاعدة عسكرية إسرائيلية.

وقال وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي تساحي هنغبي إن إطلاق سراح الأسيرين ليس تبادلاً مع سوريا الدولة المعادية لإسرائيل، لكنه أبدى أمله في أن يساعد على معرفة مصير إسرائيليين آخرين فُقدوا لدى السوريين خلال حروب سابقة.

وكانت روسيا، حليف دمشق الرئيسي، سلمت الشهر الجاري رفات الجندي الإسرائيلي زكريا باومل ومتعلقاته الشخصية. وكان قد أعلن فقد باومل إلى جانب جنديين إسرائيليين آخرين في معركة بالدبابات عام 1982 مع قوات سورية في لبنان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us