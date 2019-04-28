قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأحد، إن "خيارات الجمهورية الإسلامية عديدة وسلطات البلاد تبحثها"، وأضاف أن "الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية أحدها"، حسب ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

يأتي تصريح ظريف، بعد أن صعّدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هذا الأسبوع، تجاه طهران، بقرارها وقف العمل بالاستثناءات التي كانت واشنطن منحتها لثمان دول لمواصلة شراء النفط الإيراني رغم العقوبات الأمريكية، وذلك اعتباراً من الثاني من مايو/أيار القادم.

وهددت إيران من قبل بالانسحاب من المعاهدة لدى تحرك ترمب للانسحاب من الاتفاق النووي الموقع مع ست قوى عالمية هي الولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا.

وبدأت واشنطن، في 5 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، تنفيذ حزمة عقوبات شملت صناعة النفط في إيران والمدفوعات الخارجية؛ مما أثر على إنتاج الخام والصادرات.

ومنحت واشنطن الإعفاءات المؤقتة، لكل من تركيا، والصين، والهند، وإيطاليا، واليونان، واليابان، وكوريا الجنوبية وتايوان، قبل أن تقرر وقف العمل بهذه الاستثناءات اعتباراً من الثاني من مايو/أيار القادم.