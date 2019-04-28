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المجلس العسكري والمعارضة السودانية يتفقان على تشكيل مجلس سيادي، وحكومة الوفاق الليبية تشترط انسحاب قوات حفتر لوقف إطلاق النار.

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السودان.. اتفاق لتشكيل مجلس سيادي

اتفق المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، السبت، على تشكيل مجلس رئاسي سيادي لإدارة الفترة الانتقالية، يتكون من عسكريين ومدنيين، دون أن يتوصلا إلى تحديد نسب المقاعد. [TRT عربي]

وأعرب ممثلون عن المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، في وقت سابق السبت، عن تفاؤلهم بإمكانية الوصول إلى تقارب في وجهات النظر بشأن القضايا الخلافية، وأبرزها إشراك المدنيين في مجلس سيادي في المرحلة المقبلة. [TRT عربي]

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي، إن "اجتماع لجنة التفاوض المشتركة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير سادته روح طيبة، ومسؤولية إعلاء قيمة الوطن". [الأناضول]

"الوفاق" الليبية تشترط انسحاب قوات حفتر لوقف إطلاق النار

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية رفضها أي وقف لإطلاق النار ما لم تنسحب قوات خليفة حفتر التي تشن هجوماً على العاصمة طرابلس منذ الرابع من أبريل/نيسان الجاري. [الأناضول]

وقال المتحدث باسم حكومةالوفاق مهند يونس إن حكومته "ترفض أي وقف لإطلاق النار، ما لم تنسحب القوات الغازية"، وأضاف أن "الحكومة تراقب عن قرب بعض الدعوات المشبوهة لوقف إطلاق النار، والتي تطلقها جهات هدفها ضرب قواتنا في الجبهات من الخلف". [الأناضول]

وأشار يونس إلى أن "المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق كان قد أعلن حالة النفير العام، وأن كل من يحاول استغلال مناخ الأمن والحرية في العاصمة للتأثير على سير العمليات العسكرية سيتم التعامل معه بكل حزم". [TRT عربي]