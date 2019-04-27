سياسة
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حكومة الوفاق الليبية تشترط انسحاب قوات حفتر لوقف إطلاق النار
اشترطت حكومة الوفاق الوطني الليبية انسحاب قوات حفتر رداً على ما اعتبرها المتحدث باسم الحكومة "دعوات مشبوهة" لم يحدد مطلقيها لوقف إطلاق النار بطرابلس التي تتعرض لهجوم من قبل قوات حفتر منذ 4 أبريل/نيسان الجاري.
حكومة الوفاق الليبية تشترط انسحاب قوات حفتر لوقف إطلاق النار
حكومة الوفاق ترفض أي وقف لإطلاق النار ما لم تنسحب قوات حفتر
27 أبريل 2019

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً رفضها أي وقف لإطلاق النار ما لم تنسحب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر التي تشن هجوماً على العاصمة طرابلس منذ الرابع من أبريل/نيسان الجاري.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم حكومة الوفاق مهند يونس نقلته إدارة التواصل والإعلام التابعة للحكومة المعترف بها دولياً.

وأطلق حفتر قائد قوات الشرق الليبي عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، في 4 أبريل/نيسان الجاري، في خطوة أثارت رفضاً واستنكاراً دوليين. 

ولم تحقق العملية العسكرية حتى اليوم أي تقدم ملموس حقيقي على الأرض، ولاقت عدة انتكاسات أيضاً في بعض المناطق.

وقال يونس إن الحكومة "ترفض أي وقف لإطلاق النار، ما لم تنسحب القوات الغازية وتعود إلى الرجمة (معقل قوات حفتر بالشرق)".

وأضاف أن "الحكومة تراقب عن قرب بعض الدعوات المشبوهة لوقف إطلاق النار، والتي تطلقها جهات هدفها ضرب قواتنا في الجبهات من الخلف".

وأشار يونس إلى أن "المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق كان قد أعلن حالة النفير العام، وأن كل من يحاول استغلال مناخ الأمن والحرية في العاصمة للتأثير على سير العمليات العسكرية سيتم التعامل معه بكل حزم".

ولم يصرح المتحدث الحكومي باسم الجهات التي اتهمها بإطلاق "دعوات مشبوهة" لوقف إطلاق النار بالعاصمة، غير أن هناك دعوات محلية وإقليمية ودولية انطلقت مؤخراً بهذا الصدد.

وتعاني ليبيا منذ العام 2011، صراعاً على الشرعية والسلطة يتركز حالياً بين حكومة الوفاق في طرابلس (غرب)، وخليفة حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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