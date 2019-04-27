أجرت شركة أسيسغورد التركية، المتخصصة في الصناعات الدفاعية، اختباراً ناجحاً، لطائرتها بدون طيار الجديدة القتالية "سونغار".

الشركة العاملة أيضاً في مجال البحث وتطوير البرمجيات والأجهزة الإلكترونية، نجحت في تطوير الطائرة المذكورة، وتجهيزها ببندقية إلكترونية متطورة.

وتعد سونغار، أول طائرة بدون طيار محلية الصنع تعمل بـ"نظام إطلاق النار التلقائي"، ويمكن استخدامها في جميع أنواع العمليات العسكرية والأمنية، على مدار الساعة.

وتستطيع الطائرة الجديدة، تحديد مكان الهدف بشكل دقيق خلال العمليات، وتحييد مصدر التهديد، بالإضافة إلى تحديد الأضرار والخسائر، والنقل المباشر للأحداث.

وتقدمها الشركة التي استوحت اسمها من "الصقر المفترس"، تحت شعار "أحد أقوى المفترسين في السماء تحت تحكمكم".

ويمكن لسونغار إجراء عمليات على مسافة 10 كيلومترات، وحمل 200 رصاصة من عيار 5.56x45 ملم، المعتمد في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في وقت واحد.

وبجانب قدرتها على التحليق على ارتفاع 2800 متر، تتميز سونغار بنظام آلي خاص ومرن، لإطلاق الرصاص من بندقيتها، التي تملك قدرة دوران بين 0 و60 درجة.

وستلعب الطائرة الجديدة، دوراً فعالاً، في حالات الهجمات على مخافر الشرطة، أو الأكمنة في أثناء سير القوافل العسكرية، دون حاجة إلى التدخل البشري.

وتستعد الشركة، لعرض سونغار في معرض الصناعات الدفاعية، في نسخته الـ14، المزمع تنظيمه في 30 أبريل/نيسان الحالي بإسطنبول.