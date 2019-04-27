أعلن رئيس اتحاد الجمعيات الإسلامية في نيوزيلندا، مصطفى فاروق، إلغاء فاعليات الإفطار الجماعي خلال شهر رمضان، في مساجد البلاد.

وأوضح فاروق أن الخطوة تأتي في إطار تدابير إضافية، بهدف توفير الأمن للمصلين طوال شهر الصيام، بحسب ما نقله عنه راديو نيوزيلندا.

وأضاف فاروق أن التدابير الجديدة اتخذت بالتعاون مع الشرطة النيوزيلندية، التي شكرها على دعمها.

وتابع قائلًا "عيّنا مسلماً يعمل في الجيش النيوزيلندي سيساعدنا في تنسيق شؤون الأمن في المساجد بعموم البلاد".

وأشار فاروق إلى إلغاء فاعليات كانت تقام في الأعوام السابقة، وعلى رأسها موائد الإفطار الجماعي، التي كانت تُقام في عموم مساجد نيوزيلندا.

ولفت إلى إلغاء فاعليات كانت مقررة في 10 مساجد نهاية الأسبوع، وتأجيل فاعلية "أيام المسجد المفتوح"، التي تعرف النيوزيلنديين بالإسلام، إلى يونيو/حزيران القادم.

وأضاف "لا ندري كيف سنشكر النيوزيلنديين، لكن لدواعٍ أمنية لا يمكننا إحضار الناس إلى مساجدنا حاليّاً".

ومنتصف مارس/آذار الماضي، استهدف هجوم دموي مسجدين في مدينة "كرايستشيرش" بنيوزيلندا؛ ما أسفر عن مقتل 50 مصلياً، وإصابة مثلهم.

وصوّر منفذ الهجوم الإرهابي، برينتون تارنت، جريمته عبر كاميرا ثبتها في قبعة كان يرتديها، وبث 17 دقيقة منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتم حذفها لاحقاً.