أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، عزم بلاده الانسحاب من المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة التقليدية الموقعة عام 2013.

جاء ذلك في كلمة له خلال الاجتماع السنوي للرابطة الوطنية الأمريكية للسلاح بمدينة إنديانابوليس، عاصمة ولاية إنديانا، وقّع خلالها ترمب وثيقة متعلقة بسحب توقيع بلاده من المعاهدة.

وأوضح ترمب أن الأمم المتحدة ستتلقى قريباً إخطاراً رسمياً برفض الولايات المتحدة للمعاهدة، قائلاً "رسمياً اليوم، أعلن أني سأسحب توقيع الولايات المتحدة من هذه المعاهدة المضللة للغاية".

وقال ترمب "نحن نسحب توقيعنا" أمام آلاف من الحضور المبتهجين، الذين ارتدى كثير منهم القبعات الحمراء المرتبطة بشعاره الانتخابي "اجعلوا أمريكا عظيمة مجدداً".

ووصف ترمب القرار بأنه دفاع عن "السيادة الأمريكية"، وأضاف "لن نسمح لبيروقراطيين أجانب على الإطلاق بالتعدي على حرياتكم المكفولة بالتعديل الثاني" في إشارة إلى الدستور الأمريكي.

وكثيراً ما عارضت الرابطة المعاهدة التي تنظم حركة التجارة في الأسلحة التقليدية، وتهدف إلى إبقاء الأسلحة بعيدة عن متناول منتهكي حقوق الإنسان. وتجادل الرابطة بأن المعاهدة تقوض الحقوق الفردية في حيازة الأسلحة، وهي وجهة نظر رفضتها إدارة أوباما.

ووصف المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك المعاهدة بأنها "إنجاز تاريخي في جهود ضمان التحلي بالمسؤولية في عمليات نقل الأسلحة على المستوى الدولي".

وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إنهم لم يكونوا على دراية بنية ترمب سحب توقيع بلاده على المعاهدة.

انتقاد دولي

ولقى إعلان ترمب انتقادات فورية من جماعات دولية لحقوق الإنسان، إذ قالت آبي ماكسمان مديرة منظمة أوكسفام في أمريكا، إن "الولايات المتحدة ستنضم الآن إلى إيران وكوريا الشمالية وسوريا كدولة غير موقعة على هذه المعاهدة التاريخية، التي تركز أساساً على حماية الأبرياء من الأسلحة الفتاكة".

وقال أدوتي أكوي المسؤول في منظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة في بيان "بهذا الإعلان تعيد إدارة ترمب فتح الباب على مصراعيه أمام مبيعات في ظل معايير ضعيفة لحقوق الإنسان".

وتهدف المعاهدة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2 أبريل/نيسان 2013 إلى تنظيم التجارة الدولية للأسلحة التقليدية التي تشكل سوقاً تُقدَّر بأكثر من 85 مليار دولار سنوياً.

ووقع على المعاهدة 130 دولة، 101 منها شاركت في تطبيقها، فيما رفضت 63 دولة التوقيع عليها، بينها الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران وسوريا وأرمينيا ومصر.