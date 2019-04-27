سياسة
2 دقيقة قراءة
مقتل 15 في اشتباك بين الأمن ومسلحين شرقي سريلانكا
قالت الشرطة السريلانكية، السبت، إن 15 شخصاً قُتلوا في أثناء اشتباك مع مسلحين شرقي البلاد. وأشارت السلطات إلى أن الاشتباك وقع عندما اقتحمت قوات الأمن منزلاً يُشتبه في وجود عناصر مسلحة داخله، على صلة بسلسلة التفجيرات الأخيرة.
مقتل 15 في اشتباك بين الأمن ومسلحين شرقي سريلانكا
الشرطة قالت إن القتلى لهم صلة بالتفجيرات التي تزامنت مع عيد الفصح الأحد الماضي / Reuters
27 أبريل 2019

ذكرت الشرطة السريلانكية، السبت، أن 15 شخصاً، لم تحدد هوية أغلبهم، قُتلوا في أثناء اشتباك مع مسلحين شرقي البلاد.

وقال المتحدث باسم الشرطة، روان غوناسيكارا، إن الاشتباك وقع عندما داهمت قوات الأمن منزلاً يشتبه بوجود عناصر مسلحة داخله على صلة بالتفجيرات الأخيرة، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

وأضاف أنه فور وصول الأمن، فتح المسلحون النار وفجروا ثلاث عبوات ناسفة.

وأشار إلى أن بعض القتلى من المسلحين، دون أن يحدد عددهم، إلى جانب ستة أطفال، بينما لم يكشف عن القتلى الآخرين وما إذا كان بينهم عناصر من قوات الأمن.

وأوضح أن ثلاثة أشخاص آخرين على الأقل جرحوا جراء الاشتباكات، فيما ذكر الجيش في وقت سابق أن مدنياً واحداً على الأقل من بين القتلى.

في غضون ذلك، قال الجيش إن قوات الأمن عثرت على متفجرات وعبوات ناسفة ومواد تستخدم في العمليات الانتحارية وأزياء عسكرية وأعلام لتنظيم داعش الإرهابي، في عمليات الدهم التي نفذتها عقب سلسلة الهجمات الأخيرة.

والأحد، استهدفت 8 هجمات كنائس وفنادق، بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بـ"عيد الفصح" في سريلانكا التي تعتبر دولة ذات غالبية بوذية، أسفرت عن مقتل 253 شخصاً، وأكثر من 500 جريح.

وكشفت السلطات السريلانكية، الإثنين، أن من بين القتلى 39 أجنبياً، من الهند، وبريطانيا، والدنمارك، والولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، وتركيا، وأستراليا، وسويسرا، والسعودية، وهولندا، وإسبانيا، والبرتغال، وبنغلاديش، واليابان. كما أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن تلك التفجيرات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us