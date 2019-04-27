سياسة
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تركيا ترفض بياناً للبرلمان البرتغالي حول أحداث 1915
رفضت تركيا بياناً أصدره البرلمان البرتغالي بخصوص أحداث عام 1915، معتبرة ذلك تسييساً للتاريخ. وأشار بيان لوزارة الخارجية التركية إلى أن أنقرة تنتظر من البرلمان البرتغالي احترام الحقائق التاريخية، وسجلات الأرشيف، والقانون، عوضاً عن تحريف الحقائق.
تركيا ترفض بياناً للبرلمان البرتغالي حول أحداث 1915
بيان الخارجية التركية قال إن هذه المقاربات تسيس التاريخ وتضرب بالقانون الدولي عرض الحائط / AA
27 أبريل 2019

رفضت أنقرة بياناً أصدره البرلمان البرتغالي بخصوص أحداث عام 1915، معتبرة ذلك تسييساً للتاريخ، وتجاوزاً للقانون الدولي.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، السبت، "نرفض بيان البرلمان البرتغالي الصادر يوم 26 أبريل/ نيسان 2019 حول أحداث عام 1915".

وأضاف البيان أن "هذه المقاربات التي تسيس التاريخ وتضرب بالقانون الدولي والأوروبي عرض الحائط، غير مقبولة على الإطلاق".

وأشار البيان إلى أن تركيا تنتظر من البرلمان البرتغالي احترام الحقائق التاريخية، وسجلات الأرشيف، والقانون، عوضاً عن تحريف الحقائق لمسوغات سياسية داخلية.

وتؤكد أنقرة، مراراً، عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة العرقية" على أحداث 1915، بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين.

وتدعو تركيا إلى تناول الملف بعيداً عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني التخلي عن النظرة الأحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.

كما تقترح تركيا القيام بأبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكاً وأرمناً، وخبراء دوليين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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