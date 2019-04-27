رفضت أنقرة بياناً أصدره البرلمان البرتغالي بخصوص أحداث عام 1915، معتبرة ذلك تسييساً للتاريخ، وتجاوزاً للقانون الدولي.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، السبت، "نرفض بيان البرلمان البرتغالي الصادر يوم 26 أبريل/ نيسان 2019 حول أحداث عام 1915".

وأضاف البيان أن "هذه المقاربات التي تسيس التاريخ وتضرب بالقانون الدولي والأوروبي عرض الحائط، غير مقبولة على الإطلاق".

وأشار البيان إلى أن تركيا تنتظر من البرلمان البرتغالي احترام الحقائق التاريخية، وسجلات الأرشيف، والقانون، عوضاً عن تحريف الحقائق لمسوغات سياسية داخلية.

وتؤكد أنقرة، مراراً، عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة العرقية" على أحداث 1915، بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين.

وتدعو تركيا إلى تناول الملف بعيداً عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني التخلي عن النظرة الأحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.

كما تقترح تركيا القيام بأبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكاً وأرمناً، وخبراء دوليين.