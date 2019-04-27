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تركيا تنفي أنباء عن إمكانية إلغاء اتفاقية سواكن مع السودان، ووزيرا خارجية تونس والجزائر يدعوان إلى وقف القتال في ليبيا.

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تركيا تنفي مزاعم إلغاء اتفاقية سواكن في السودان

قال متحدث باسم وزارة الخارجية التركية، إن الأنباء الواردة في الإعلام حول إمكانية إلغاء الاتفاقية المبرمة بين تركيا والسودان بشأن جزيرة سواكن السودانية، لا علاقة لها بالواقع. [TRT عربي]

وأكّد المتحدث أن الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" تعمل على ترميم الآثار العثمانية الموجودة في الجزيرة. وكانت وسائل إعلامية أوردت في وقت سابق مزاعم حول إمكانية إلغاء الاتفاقية المتعلقة بجزيرة سواكن والتي وقّعتها تركيا والسودان عام 2017. [الأناضول]

وعلى هامش زيارته إلى السودان، في ديسمبر/كانون الأول 2017، تعهّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعادة بناء جزيرة سواكن، التي تقع على الساحل الغربي للبحر الأحمر شرقي السودان، عند خطي عرض 19.5 درجة شمالاً، وطول 37.5 درجة شرقاً. [الأناضول]

وزير الخارجية التونسي: لا حل عسكريّاً في ليبيا

جدّدت تونس والجزائر، الجمعة، الدعوة لوقف إطلاق النار في ليبيا، وجلوس الليبيين دون استثناء إلى طاولة الحوار لإيجاد حل سياسي برعاية أممية ينهي الأزمة في البلاد. [TRT عربي]

جاء ذلك خلال لقاء جمع بين وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي ونظيره الجزائري صبري بوقادوم الذي يزور العاصمة تونس. وتناولت الزيارة العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع في المنطقة خصوصاً في ليبيا. [TRT عربي]

في هذا الصدد، قال الجهيناوي "اتفقنا مع الجانب الجزائري على أنه ليس هناك حل عسكري في ليبيا، وأن الحل لا يمكن أن يكون إلا عبر التفاوض بين الليبيين أنفسهم دون تدخل أجنبي وتحت مظلة الأمم المتحدة". [TRT عربي]