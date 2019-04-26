سياسة
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المجلس العسكري ينفي إطلاق سراح رموز النظام السابق في السودان
نفى المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان الأنباء التي ترددت عن إطلاق سراح رموز النظام السابق، وأكد أن "السلطات المختصة تباشر تجاههم مهامها في التحريات والإجراءات القانونية".
المجلس العسكري ينفي إطلاق سراح رموز النظام السابق في السودان
المجلس العسكري الانتقالي في السودان ينفي إطلاق سراح رموز النظام السابق ويؤكد خضوعهم للإجراءات القانونية / AP
26 أبريل 2019

نفى المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، شمس الدين كباشي، الجمعة، إطلاق سراح رموز النظام السابق.

وأكد كباشي في بيان صادر عن المجلس العسكري الانتقالي، وجود نائبيّ الرئيس الأسبق، عثمان يوسف كبر وحسبو عبد الرحمن، بالإضافة إلى أمين عام الحركة الإسلامية، في السجن.

وشدد البيان على أن "السلطات المختصة تباشر تجاههم مهامها في التحريات والإجراءات القانونية"، عقب تردد أنباء عن إطلاق سراح قيادات نافذة في النظام السابق.

يأتي ذلك في إطار المرحلة الانتقالية الحرجة التي تمر بها السودان، بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل/نيسان الجاري، بعد انتفاضة شعبية استمرت منذ نهاية العام الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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