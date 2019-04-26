نفت وزارة الخارجية التركية أنباءً أوردتها بعض الوسائل الإعلامية حول إمكانية إلغاء الاتفاقية المبرمة مع السودان بشأن جزيرة سواكن.

وقال المتحدث باسم الوزارة حامي أقصوي، خلال تصريح صحفي، الجمعة، إن الأنباء الواردة في الإعلام حول إمكانية إلغاء الاتفاقية المبرمة بين تركيا والسودان بشأن جزيرة سواكن السودانية، لا تعبر عن الواقع.

وأكّد المتحدث أن الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" تعمل على ترميم الآثار العثمانية الموجودة في الجزيرة.

وكانت وسائل إعلامية أوردت في وقت سابق مزاعم حول إمكانية إلغاء الاتفاقية المتعلقة بجزيرة سواكن والتي وقّعتها تركيا والسودان عام 2017.

وعلى هامش زيارته إلى السودان، في ديسمبر/كانون الأول 2017، تعهّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعادة بناء سواكن.

وتقع الجزيرة على الساحل الغربي للبحر الأحمر شرقي السودان، عند خطي عرض 19.5 درجة شمالاً، وطول 37.5 درجة شرقاً.